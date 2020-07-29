Житель деревни: Лукашенко поддерживает меньшинство 3 29.07.2020, 10:33

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«Сейчас времена другие».

«Шило в мешке не спрячешь», - говорит житель деревни из-под Гродно - Пятрусь, участник драматических избирательных событий в Минске в 2010 году, передает «Радыё Рацыя»:

- Сегодня другие времена - Лукашенко поддерживает меньшенство. Я вижу, какие выборы прошли в Польше, в других странах. Это реальное положение, которое нельзя скрыть. То, что будет применена сила, это понятно, потому что Лукашенко не вчера стал таким. Я ему не верю с самого начала. Его укрепляли ложью подавая на выборы лживые цифры.

Он уже определился со своим кандидатом, но динамика событий быстро развивается, поэтому он не исключает, что придется бойкотировать выборы. Как положено жителю деревни, календарный план уборки урожая не зависит от выборов и их результатов.