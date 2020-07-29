Сибирь горит 5 29.07.2020, 10:40

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Фото: Greenpeace / Reuters

Из-за аномально высокой температуры в этом году на востоке России в три раза больше пожаров.

После разлива нефти, который обернулся экологической катастрофой в конце мая в Норильске, в некоторых частях Сибири как никогда прежде бушуют лесные пожары. Причиной обоих событий стало необычное длительное повышение температуры в этом регионе мира. Как предполагают ученые, процесс потепления ускорится, а экономисты отмечают, что оно станет серьезной проблемой для России. ООН предупреждает о глобальных последствиях, пишет издание La Vanguardia (перевод - inosmi.ru).

С января по июнь температура в Сибири была на пять градусов Цельсия выше средней, а в июне в некоторых районах она была выше даже на 10 градусов.

Такая длительная жара приводит не только к многочисленным лесным пожарам, но и к дальнейшему таянию вечной мерзлоты, то есть слоя постоянно мерзлых пород. И это может нанести ущерб инфраструктуре. Северная Сибирь — не очень густонаселенный регион, однако там расположены основные российские энергетические компании, которые, по данным последних исследований, могут больше всего пострадать в будущем.

«В высоких широтах потепление происходит быстрее, чем в среднем по планете из-за так называемого полярного усиления. Существуют различные гипотезы его происхождения, начиная от обычной случайности, что маловероятно, и заканчивая действием различных цепей обратной связи, прежде всего, влиянием таяния льда в Арктике. В результате потепление в России происходит примерно в два раза быстрее, чем в среднем в мире», — объясняет ведущий научный сотрудник Института физики атмосферы Российской академии наук Александр Чернокульский.

Директор программы «Климат и энергетика» WWF России Алексей Кокорин отметил по телефону, что «на фоне потепления Арктики происходит обмен воздушными массами по мере продвижения с севера на юг и с юга на север. Проникновение воздуха с юга в район Якутии — вот какое явление мы наблюдаем сейчас в Сибири. Это происходило и раньше, однако сейчас происходит чаще и сильнее».

Кроме того, Организация Объединенных Наций, посредством Всемирной Метеорологической Организации, отреагировала на эту ситуацию. «Температура в Арктике растет в два раза быстрее, чем в среднем на планете, что оказывает влияние на жизнь людей и экосистемы, а также приводит к глобальным последствиям», — заявил в пятницу Генеральный секретарь организации — финн Петтери Таалас (Petteri Taalas). Как отметила в Женеве представитель ВМО Клэр Нуллис (Clare Nullis), происходящее в Сибири «действительно беспрецедентно». «Там жарче, чем во многих регионах Флориды и Калифорнии», — заявила Клэр Нуллис. Кроме того, Клэр Нуллис подчеркнула, что быстрое сокращение ледяного покрова наблюдается вдоль арктического побережья России.

Подобный скачок температуры произошел в якутском городе Верхоянске, где 20 июня были зафиксированы «немыслимые» 38 градусов. Речь идет о существенных показателях, так как Верхоянск расположен к северу от полярного круга, а зимой температура там может достигать 50 градусов ниже нуля. Это единственное место в мире, где холоднее, чем в Антарктиде. Однажды в Верхоянске была зафиксирована температура 67,8 градусов ниже нуля.

«Намечается тенденция к повышению температуры планеты. С каждым разом эти скачки будут становиться чаще. Например, в 2010 году этот скачок зафиксировали в европейской части России», — заявил руководитель климатического проекта Greenpeace Василий Яблоков, имея в виду тот год, когда изображения Москвы в дыму стали символичными.

«Прямым следствием становится увеличение числа жарких месяцев, что приводит к катастрофическим пожарам», — отметил Василий Яблоков. По словам экспертов, с июня их стало как минимум в три раза больше. Больше всего страдают Республика Саха (или Якутия), Красноярский край, Иркутская и Амурская области.

22 июля Служба воздушной охраны леса зафиксировала 131 активный лесной пожар. Пожарные занялись тушением 82 лесных пожаров. Остальные пожары были в крайне удаленных и труднодоступных районах.

Потепление в Арктике и в России происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире

«В этом году волна пожаров продвинулась дальше на север, чем в предыдущие годы. Охватывает край полярного круга», — объясняет Алексей Кокорин. «Это странное явление, которое мы наблюдали даже в новом национальном парке „Кыталык", расположенном на севере от Якутии, где тундра и мох». На основании спутниковых снимков представители Всемирной Метеорологической Организации заявили в пятницу, что сейчас граница «самых северных» пожаров находится менее, чем в восьми километрах от Северного Ледовитого океана.

В этом году в тайге наибольшее количество пожаров, 300, было зафиксировано 8 июля. По данным Российского лесного агентства, в прошлый понедельник сгорели 1,62 миллиона га.

Как считает Василий Яблоков, российское правительство не прилагает достаточные усилия для предотвращения этих катастроф. «Мы давно знаем о существовании глобального потепления. Что же делать? Сначала надо приспособиться к изменению климата, потому что уже известно, что год за годом ситуация с пожарами ухудшается. В первую очередь правительство должно увеличить финансирование защиты лесов, а также количество машин и персонала», — отметил специалист в интервью Vanguardia.

В недавнем международном научном исследовании Метеорологическая служба Великобритании провела компьютерное моделирование, в котором за основу взяла температуру, которая была выше по Цельсию, чем в доиндустриальную эпоху, и пришла к выводу, что без влияния человека эти скачки происходили бы реже одного раза в 80 тысяч лет.

Однако ученых поражает именно тот, что нынешний скачок длится так долго. «Скорее всего, это аномальное повышение температуры связано с глобальным потеплением, поскольку без него вероятность того, что температура повысилась бы совершенно случайно, ничтожно мала. Странно, что эта аномалия длится больше шести месяцев», — отметил Александр Чернокульский. Однако, помимо пожаров, не менее актуальной представляется еще одно последствие этих высоких температур, а именно таяние вечной мерзлоты.

По мнению Алексея Кокорина, наибольшее воздействие на вечную мерзлоту следует ожидать в следующем столетии. Однако уже ощущаются экономические и экологические проблемы.

В самой холодной точке на Земле за пределами Антарктиды было зафиксировано 38 градусов выше нуля

На самом деле, по официальной версии причиной утечки более 20 тысяч тонн топлива из месторождения «Норникеля», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия, неподалеку от арктического города Норильска стало разрушение опор из-за таяния вечной мерзлоты.

«Если потепление продолжится такими же темпами, с каждым разом подобные аварии будут становиться более катастрофическими», — заявил заместитель директора Института мерзлотоведения имени П. И. Мельникова, расположенного в столице Якутии Якутске, Александр Федоров.

В отчете, опубликованном на этой неделе в российской финансовой газете «Ведомости», «Морган Стэнли» (Morgan Stanley) отметил, что из-за этого процесса российские энергетические компании, такие как «Газпром», «НОВАТЭК» или «АЛРОСА», пострадают экономически. «Изменение климата в районах вечной мерзлоты, которые в России составляют примерно 60% территории, приводит к понижению стабильности почвы и появлению рисков для инфраструктуры», — говорится в отчете.

Россия сильно зависит от ресурсов, расположенных в арктическом регионе, особенно от нефти и газа. По данным «Морган Стэнли», около 90% газа и алмазов, 30% нефти и всех запасов палладия добываются в районах, покрытых тонким слоем вечной мерзлоты. В отчете указано то, что скоро Россия сможет ощутить на себе воздействие этого процесса.

Таяние вечной мерзлоты представляет собой еще одно препятствие на пути к глобальной борьбе с изменением климата. «Тает только самая поверхностная часть. Однако происходит выброс в атмосферу углекислого газа и метана, парникового газа, из-за чего ускоряется изменение климата, что в конечном итоге повлияет не только на регион, но и на всю планету», — объяснил Василий Яблоков.

Россия занимает четвертое место по выбросам парниковых газов после США, Индии и Китая. Несмотря на то, что Москва ратифицировала Парижское соглашение о климате от 2015 года, ей не нужно сокращать выбросы, поскольку уровни выбросов все еще ниже, чем в 1990 году, когда во времена СССР экономика была сильно индустриализирована.

Белые медведи, северные олени и исчезающие птицы

Изменение климата, наряду с исчезновением полярной ледяной шапки, пожарами и таянием вечной мерзлоты, оказывает влияние и на дикую природу в России, особенно Арктики. Экологи-эксперты приводят несколько примеров. «Исчезновение льда весной в Арктике протекает так быстро, что белые медведи не могут понять, что происходит. Те, кому удается следить за процессом таяния и оставаться на краю, всегда найдут себе пропитание, тюленей и рыбу. Однако большинство медведей оказываются на берегу материка. Они могут охотиться на маленьких моржей и других животных. Хотя им легче подойти к населенным пунктам и искать пропитание на свалках, из-за чего они сталкиваются с людьми», — объясняет Алексей Кокорин. Крайне показательный случай произошел в феврале 2019 года на Новой Земле, расположенной между Баренцевым морем и Карским морем в Арктике, когда группа белых медведей месяцами находилась в Белушьей Губе, чем вызывала обеспокоенность 2400 жителей поселка.

«В условиях пожаров большему риску подвергаются именно птицы. Ведь у них меняется не только среда обитания, но и источники питания. Например, становится меньше рыбы. Из-за этих обстоятельств они вынуждены мигрировать. Еще один более конкретный пример — северные олени. В этом году из-за таяния ледяного покрова в Белом море у Кольского полуострова не стало естественного и традиционного этапа в процессе ежегодной миграции», — отметил Василий Яблоков.