Погода прямо шепчет — погуляй! 29.07.2020, 10:44

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Фото: Getty Images

И мы гуляем, и будем гулять, пока таракана не изведем.

Участники протестных чатов обсуждают акции, которые проходят каждый вечер в белорусских городах - от велопробегов до вечерних прогулок, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Что может быть прекраснее прогулок вечерних? На улице замечательно, все улыбаются, и кофе даже вкуснее становится. Предлагаю на стаканчиках писать 97% чтобы узнавать друг друга!»

«Погода прямо шепчет - погуляй! И мы гуляем, и будем гулять, пока таракана не изведем. Это наверное единственное движение, к которому ну никак ни один омоновец не сможет доколупаться, даже если очень захочет».

«Надо прогуливаться, ребята, это же и полезно и приятно, хватит сидеть дома за компами, пора учится вылазить из своих нор уже. Тут такая закономерность - чем здоровее сердца у нас, тем слабее у таракана».

«Протестная прогулка это нечто гениальное, потому что ты ничего особо не делаешь, а власти знают, что даже это происходит им назло и скрипят зубами».

«Флешмоб с кастрюлями, велопробеги, автогудения, очереди - казалось бы, что еще можно придумать? Прогулочка, тоже нормально так. Раньше, признаюсь, я гулял меньше и реже, теперь гуляю постоянно после «балконного концерта», и думаю, что после нашей победы продолжу гулять каждый день. Потому что будет свободная страна, а в ней и погулять не грех».

«Всегда в 19.00 подаю сигнал - где-бы я ни был за рулем. И всегда кто-то подхватывает».

«Никогда не думал, что стану «зожником». Теперь и велосипед из подвала достал, и гуляю по вечерам. Жизнь - удивительная штука».

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