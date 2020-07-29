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Житель Толочина: Как по мне — усатый уже всё

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  • 29.07.2020, 10:59
  • 4,353
Житель Толочина: Как по мне — усатый уже всё

Люди обсуждают только одно: успеет ли вообще «таракан» сбежать.

Главное, что теперь никто из нас по болотам не расползется, пока ясно не будет, что наконец таки можно свободно вздохнуть. А сейчас все активные, только и разговоров о том, куда саша-таракан от нас сбежит и успеет ли вообще. Об этом телеграм-каналу "Баста!" рассказал житель Толочина.

"Если уже наш Толочин из болота выполз чтобы вилами помахать, то, как по мне, так усатый уже все, - пишет участник вчерашнего митинга в райцентре. - Серьезно, думал, что на пикет придет полтора человека, и те ради того, чтобы посмотреть, а оказалось, что все далеко не так плохо. Пришли жители, даже из окрестных деревень приехали, это значит что уже совсем жизнь поджимает народ.

Но главное - не в этом, главное, что теперь никто из нас по болотам не расползется, пока ясно не будет, что наконец таки можно свободно вздохнуть. А сейчас все активные, только и разговоров о том, куда саша-таракан от нас сбежит и успеет ли вообще".

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