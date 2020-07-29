«Слуга народа» меняет лозунг «Сделаем их вместе» 2 29.07.2020, 11:30

1,766

Украинская партия власти готовится к местным выборам.

Украинская партия "Слуга народа" на местных выборах решила заменить лозунг "Сделаем их вместе" на другой. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко в интервью "Украинской правде".

"Нет, точно нет (не "сделаем их вместе" – Ред.). Есть несколько смыслов, которые мы будем использовать, например, "решим это вместе" – то есть увеличение доступа к принятию решений, народовластие", - рассказал он.

Корниенко пояснил, что сейчас парламентарии прорабатывают законы из пакета о народовластии – закон о референдуме сейчас на втором чтении. Кроме того, есть пакет о местных инициативах, чтобы дать возможность проговаривать людям решения советов предварительно. Есть об отзыве депутата по народной инициативе.

Также, по словам Корниенко, "точно будет какой-то лозунг, связанный с конкретными результатами", которых достигла "Слуга народа". Сейчас форму этих месседжей еще обсуждают.