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Сбывшееся пророчество

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  • Борис Соколов, «Грани»
  • 29.07.2020, 11:39
  • 4,780
Сбывшееся пророчество
Борис Соколов

Достаточно заменить несколько слов.

27 июля 1980 года академик Андрей Сахаров, находясь в ссылке в Горьком, направил открытое письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

"Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев - не только партизан, но главным образом мирных жителей - стариков, женщин, детей - крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Особенно зловещи сообщения о бомбежках деревень, оказывающих помощь партизанам, о минировании горных дорог, что создает угрозу голода для целых районов. Есть сведения о применении напалма, мин-ловушек и новых типов оружия. Крайнюю тревогу вызывают (непроверенные) сообщения о случаях применения нервно-паралитических газов. Некоторые из этих сообщений, возможно, недостоверны, но общая мрачная картина не подлежит сомнению. Ожесточение борьбы, жестокости с обеих сторон возрастают, и конца этой эскалации не видно.

Также не подлежит сомнению, что афганские события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не только в этом районе, но и везде. Они затруднили (а, может, сделали вообще невозможной) ратификацию Договора ОСВ-2, жизненно важного для всего мира, в особенности как предпосылка для низших этапов процесса разоружения. Советские действия способствовали (и не могли не способствовать!) увеличению военных бюджетов и принятию новых военно-технических программ во всех крупнейших странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасности гонки вооружений. На Генеральной Ассамблее ООН советские действия в Афганистане осудили 104 государства, в том числе многие, ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР. Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны (особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут выйти из-под контроля".

Если заменить в этом письме "Афганистан" на "Сирию" и "Украину", дату - на 27 июля 2020 года, а "СССР" на "Россию", то дальше текст письма можно не менять, поскольку все, что говорил Сахаров о брежневском Советском Союзе в 1980 году, справедливо в отношении путинской России 40 лет спустя. Совпадает почти все, вплоть до деталей, вроде применения химического оружия. Путинский застой совпадает с брежневским как в плане агрессивной и экспансионистской внешней политики, поставившей страну в условия международной изоляции, так и в плане сверхмилитаризации и громадного роста роли репрессивных органов внутри страны.

В Афганистане Сахаров предлагал достичь политического урегулирования, для чего считал необходимым следующий комплекс мер:

"- СССР и партизаны прекращают военные действия - заключается перемирие; - СССР заявляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены их войсками ООН. Это будет важнейшим действием ООН, соответствующим ее целям, провозглашенным при ее создании, и резолюции ста четырех ее членов;

- нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются Советом Безопасности ООН в лице его постоянных членов, а также, возможно, соседних с Афганистаном стран;

- страны - члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое убежище всем гражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода выезда всем желающим - одно из условий урегулирования;

- правительство Бабрака Кармаля до проведения выборов передает свои полномочия временному Совету, сформированному на нейтральной основе с участием представителей партизан и представителей правительства Кармаля. И партизаны принимают участие в них на общих основаниях".

Разумеется, Брежнев на письмо Сахарова не ответил и идеи, высказанные в нем, даже не пытался провести в жизнь. Сахарова ведь сослали в Горький как раз за критику ввода советских войск в Афганистан, перед этим лишив звания трижды Героя социалистического труда, всех государственных наград и Сталинской и Ленинской премий. Но он не успокоился и продолжал критиковать советскую политику в Афганистане даже после того, как Михаил Горбачев вернул его из горьковской ссылки в Москву.

На первом съезде народных депутатов СССР Андрея Дмитриевича травили прежде всего за его позицию по Афганистану, и в том числе за утверждение, будто советские генералы приказывали расстреливать с вертолетов тех своих подчиненных, которых могли захватить в плен повстанцы. Не знаю, была ли такая практика именно в Афганистане, но в советской истории она встречалась неоднократно. Так, во время советско-финской войны 1939-1940 годов советские войска, окруженные в районе севернее Ладожского озера, перед попыткой прорыва убили своих раненых, которых они не могли взять с собой. Об этом финны успели рассказать в своих листовках на линии фронта еще до окончания боевых действий. Такая же участь постигла и некоторых раненых красноармейцев во время окружения 2-й Ударной армии у Мясного бора в 1942 году.

По иронии судьбы как раз 27 июля вступает в силу очередное бессрочное прекращение огня между украинской армией и марионеточными ДНР и ЛНР (правда, перспективы его соблюдения весьма туманны и его может постичь судьба предыдущих соглашений такого рода). К урегулированию конфликта в Донбассе план Сахарова, конечно, неприменим, поскольку здесь мы имеем вялотекущую российско-украинскую войну, причем Россия отказывается признавать свое участие в этой войне. А вот в отношении Сирии основные пункты этого плана могли бы быть реализованы при условии, что их приняли бы и Россия, и Иран, и Турция, и правительство и оппозиция в Сирии, и мировое сообщество. На все это, правда, в настоящий момент шансов мало.

Что ж, после письма Сахарова Брежневу СССР просуществовал только 11 лет. Интересно, сколько продержится путинская Россия после хабаровских демонстраций?

Борис Соколов, «Грани»


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