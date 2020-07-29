Гомельские власти все-таки хотят поставить флагшток за $700 000 23 29.07.2020, 11:47

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Только неизвестно, кто заплатит за проект.

27 июля состоялся официальный приём граждан председателем Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома Дмитрием Гайкевичем. На приём попал активист и инженер-строитель Станислав Слепухин. Как сообщает активист, на его вопрос по поводу строительства флагштока в Гомеле Гайкевич дал четкий ответ: флагштоку быть, пишет «Флагшток».

Чиновник рассказал, что инженерные коммуникации теплотрассы уже заменены. Сейчас власти ожидают согласования документов в Министерстве культуры. После одобрения строительство будет продолжено.

Также Гайкевич пояснил, что данный проект очень важен, так как флагшток будет демонстрировать государственную символику. На счет финансирования объекта, чиновник ответил, что проект реализуется не за бюджетные средства. Кто же всё-таки платит за проект, Гайкевич не уточнил.

Напомним, в феврале стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Проект разработал Гражданпроект по заказу УКСа Гомеля по решению горисполкома.

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.

Гомельчане создали петицию против строительства флагштока. Ее подписали более 4,5 тысячи человек. Подписавшие петицию отмечали, что руководство города должно было учесть мнение горожан до принятия решения о сооружении объекта, который изменит облик города. Возмутила людей и высокая стоимость объекта.