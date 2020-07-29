Минчанка душевно поет «Стены рухнут» 4 29.07.2020, 11:55

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Уличные музыканты тоже исполняют гимн белорусских протестов.

Те, кто гуляет в центре Минска, уже не в первый раз встречают уличных музыкантов, которые исполняют гимны белорусских протестов.

Посмотрите, как душевно поет «Стены рухнут!» девушка в подземном переходе возле одной из станций метро столицы, пишет Telegram-канал «Баста!».

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