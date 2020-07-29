Эрдоган бросил вызов Путину на глазах всего мира 2 Виктор Небоженко, «Главред»

29.07.2020, 12:06

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АРХИВНОЕ ФОТО ТАСС

Турция создала международный прецедент.

Турция ввела свои войска в Азербайджан и заявила, что готова защищать его всеми силами.

Пока турецкие войска вошли только в Нахичевань - автономная территория Азербайджана, типа оккупированного Россией Крыма или "российского" Кенисберга. Это международный прецедент.

Теперь, в будущем, точно так, как Турция, по просьбе азербайджанского правительства, ввела войска в Нахичевань, точно так Турция, по просьбе украинского правительства, в рамках военно-политической и гуманитарной помощи или по международному мандату ООН, ОБСЕ сможет ввести свои войска на территорию оккупированного Крыма для защиты мирного крымского-татарского населения полуострова.

Причина ввода войск Турции в Нахичевань очень простая. Турция единственная стран НАТО и всей Евразии, которая не боится России и делает все что считает нужным, реализуя свои национальные интересы и амбициозные планы своего президента Эрдогана.

Мало того, что Турция активно сопротивляется российской экспансии в Сирии и Ливии, а недавно турецкий президент Эрдоган, на глазах у православного лидера России Путина, грубо исламизировал великий памятник мировой и византийского культуры собор-музей Святая София. Теперь очередь пришла для активного вмешательства Турции в армяно-азербайджанский конфликт на стороне Азербайджана против Армении, которую активно поддерживает Россия.

Введение войск Турции по просьбе азербайджанского правительства это не просто угроза Армении, но и "сильный нож в спину", как любит выражаться президент Путин. В отличии от Путина, который уже двадцать лет безуспешно и грязно строит свой мифический "русскими мир", за счет несчастной Украины, Эрдоган довольно успешно строит свой "тюркский мир" от Крыма до Казахстана и Туркменистана.

Турецкий президент Эрдоган показал всему миру, что Путин уже не тот опасный и всесильный президент России, а стареющий и слабеющий политик, обремененный многочисленными внутриполитическими и международными проблемами.

Виктор Небоженко, «Главред»