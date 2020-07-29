закрыть
29 июля 2020, среда, 13:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пока родственники Фурманова голодали возле СИЗО-1 в Минске, его перевели в Жодино

3
  • 29.07.2020, 12:09
  • 2,036
Пока родственники Фурманова голодали возле СИЗО-1 в Минске, его перевели в Жодино
Дмитрий Фурманов

Семья политзаключенного трое суток находилась в Минске.

Политзаключенного Дмитрия Фурманова, родственники которого голодали возле минского СИЗО-1, перевели в следственный изолятор в Жодино, передает «Белсат».

Трое суток с начала голодовки ни милиция, ни представители власти никак не реагировали на близких Фурманова. А после им сообщили, что политзаключенного перевели в Жодино.

После новости о переводе Дмитрия в Жодино, его родители решили туда поехать, чтобы узнать подробности.

35-летний гродненец Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом на президентство Светланы Тихановской. Он был региональным координатором. В тот же день был задержан Сергей Тихановский и его соратники.

Его обвиняют в по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. Белорусскими правозащитниками он признан политзаключенным.

26 июля семья заключенного начала голодовку возле СИЗО-1 в Минске, где он находился.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип