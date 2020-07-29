Пока родственники Фурманова голодали возле СИЗО-1 в Минске, его перевели в Жодино 3 29.07.2020, 12:09

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Дмитрий Фурманов

Семья политзаключенного трое суток находилась в Минске.

Политзаключенного Дмитрия Фурманова, родственники которого голодали возле минского СИЗО-1, перевели в следственный изолятор в Жодино, передает «Белсат».

Трое суток с начала голодовки ни милиция, ни представители власти никак не реагировали на близких Фурманова. А после им сообщили, что политзаключенного перевели в Жодино.

После новости о переводе Дмитрия в Жодино, его родители решили туда поехать, чтобы узнать подробности.

35-летний гродненец Дмитрий Фурманов был задержан 29 мая во время пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатом на президентство Светланы Тихановской. Он был региональным координатором. В тот же день был задержан Сергей Тихановский и его соратники.

Его обвиняют в по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. Белорусскими правозащитниками он признан политзаключенным.

26 июля семья заключенного начала голодовку возле СИЗО-1 в Минске, где он находился.