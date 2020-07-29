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Россию подготовят к отключению от мирового интернета за полтора года

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  • 29.07.2020, 12:21
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Россию подготовят к отключению от мирового интернета за полтора года

Роскомнадзор рассчитал сроки.

Подготовка инфраструктуры к реализации закона «о суверенном интернете» идет в соответствии с графиком и будет закончена до конца следующего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, пишет finanz.ru.

В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» информационная система Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ИС ЦМУ ССОП) должна быть создана за три года - до конца 2021-го, напомнили РКН.

«Первая очередь ИС ЦМУ ССОП была создана в декабре 2019 года, проведена приемка с участием представителей государственных органов», - рассказали в ведомстве, добавив, что сейчас «создается вторая очередь системы».

Напомним, президент РФ Владимир Путин еще в ноябре 2017 года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США.

Минкомсвязи совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий».

Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует не только обеспечить возможность автономной работы рунета и минимизировать передачу данных за рубеж, но и вводит жесткий контроль за трафиком внутри РФ, расширяя функции Роскомнадзора.

Так, согласно проекту, весь трафик внутри России должен проходить через точки обмена, одобренные РКН. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого ведомство сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные ресурсы.

В конце прошлого года правительство подготовило перечень угроз, которые в случае реализации станут формальным основанием для того, что Роскомнадзор начал централизованное управление трафиком в стране.

В перечень вошли: угроза предоставления доступа к запрещенной информации или заблокированным ресурсам, угрозы кибератак и других информационных воздействий на средства и сети связи, в результате которых может быть нарушено их функционирование, угрозы нарушения доступности для граждан информационных онлайн-ресурсов органов власти, угрозы нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями операторов связи и ряд других.

В феврале-2019 года Путин заявил, что интернет является изобретением спецслужб Запада, которые «там сидят и все слушают и накапливают оборонную информацию».

Россия не собирается сама отключать себя от мировой сети, но теоретически такое решение могут принять на Западе, и к такому развитию событий следует «готовиться и быть готовыми», сказал Путин. Для этого, по словам президента, нужно создавать автономный интернет - «такие сегменты, которые ни от кого не зависят». «Это совершенно очевидно. И технологически, конечно, это же можно сделать», - заверил президент.


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