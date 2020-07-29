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Саша-таракан стремительно теряет доходы

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  • 29.07.2020, 12:25
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Саша-таракан стремительно теряет доходы

Интересные цифры.

За шесть месяцев этого года доходная часть государственного бюджета Беларуси по официальным данным потеряла 1,8 млрд рублей.

Потери по ввозным таможенным сборам и пошлинам оценены в 91 млн рублей, налогу на прибыль — в 243,2 млн рублей, вывозным таможенным пошлинам на нефть и нефтепродукты — в 568,2 млн рублей, по дивидендам — в 866,6 млн рублей.

Такая информация содержится в проекте Основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2021−2023 годы. Выдержки из документа опубликовало издание officelife.media.


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