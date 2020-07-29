Зеленский рассказал, кто может заменить Кучму на переговорах по Донбассу в Минске 1 29.07.2020, 12:43

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Владимир Зеленский

Одна из кандидатур — первый президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на должность нового главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Леонида Кравчука и еще нескольких человек.

Как передает корреспондент unian.net, об этом глава Украины сообщил на брифинге журналистам после посещения Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

«У нас есть несколько действительно претендентов. Один из претендентов, вы знаете, - наш вице-премьер-министр Резников... Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И еще пара кандидатур», - заявил он.

По словам главы государства, в ближайшие дни будет официальная информация. Накануне стало известно, что Кучма вышел из ТКГ по Донбассу, в которой он возглавлял украинскую делегацию. По словам Зеленского, сейчас на эту позицию рассматриваются несколько кандидатур, среди которых, помимо Кравчука - вице-премьер по реинтеграции Алексей Резников.