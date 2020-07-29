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От COVID-19 умер один из лучших травматологов-ортопедов Беларуси

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  • 29.07.2020, 12:46
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От COVID-19 умер один из лучших травматологов-ортопедов Беларуси

Коллеги говорят, что он спас тысячи пациентов.

26 июля умер один из лучших травматологов-ортопедов страны — Виктор Федорович Волков. Он работал в 6-й городской клинической больнице Минска. Коллеги очень тяжело переживают утрату, говорят, что это был врач редкого таланта и при этом очень интеллигентный и скромный человек. Несмотря на то что Виктор Федорович не принимал пациентов с коронавирусной инфекцией, а на время пандемии даже был в отпуске, он заболел COVID-19, пишет tut.by.

— Это очень честный человек, интеллигентнейший до мозга костей, человек, который никогда ни одного плохого слова ни про кого не сказал, супервоспитанный — никогда не срывается, никогда не ругается, будучи заведующим, даже когда ты был не прав, всегда помогал — в любое время дня и ночи, — рассказывает Александра Титова, врач-травматолог-ортопед приемного отделения 6-й городской клинической больницы Минска.

Виктор Волков одно время был заведующим приемным отделением травматологии, последнее время консультировал пациентов по сложным случаям. Он кандидат медицинских наук, работал на кафедре травматологии и ортопедии БГМУ, в отделении хирургии кисти, он защитил кандидатскую на тему восстановления повреждений сухожилий сгибателей кисти.

— Он потомственный врач, его отец был главным врачом в сельской больнице в Витебской области, и это он его направил в медицинский университет, и благодаря этому и появился очень хороший хирург, один из основоположников хирургии кисти в республике. Провел тысячи операций, тысячам людей спас кисти, очень хороший педагог, никогда не чурался кого-то учить и поделиться опытом, молодежь за собой тянул, в операционных всем помогал, специалист с большой буквы, — рассказывает руководитель Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии Валерий Врублевский.

— Человек редкого таланта, он все операции делал четко, очень быстро, видно, что, когда дело спорится, человек все понимает. Очень интеллигентный и мягкий человек, за все время никогда ни грубого слова пациенту не сказал, а пациенты у нас очень разные. Самый вежливый, наверное, травматолог за всю историю 6-й больницы, — рассказывает Валерий Тихон, врач-травматолог-ортопед приемного отделения 6-й городской клинической больницы.

С пациентами с COVID-19 Виктор Федорович не работал, а на время пандемии был в отпуске.

— У нас руководство старалось защитить врачей, и всем пожилым разрешили, даже попросили, уйти в отпуск, чтобы, не дай бог, не случилось беды. Он был в отпуске, — отмечает Александра Титова.

Она говорит: то, что у Виктора Федоровича была коронавирусная инфекция, для них стало неожиданностью. Около двух месяцев врач провел в разных больницах города, медики боролись за его жизнь изо всех сил, но, к сожалению, спасти не удалось.

Коллеги Виктора Федоровича рассказывают: в больницу он поступил с подозрением на инсульт, там выявили и COVID-19, был также и ряд сопутствующих заболеваний. Виктору Федоровичу было 65 лет.


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