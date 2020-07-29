«Трудный путь всегда оказывается оправданным» 1 29.07.2020, 12:50

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ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Это наша история.

Однажды ты делаешь выбор, свой личный выбор - и жизнь как раз выкручивает так, чтобы ты осознал, оказывается этот трудный путь всегда оправдан. А все почему? Потому что рядом оказываются те, кто поступил так же, пишет читатель Telegram-канала «Баста!».

«Однажды человеку приходится делать выбор, - пишет наша читательница. - Уйти с нелюбимой работы. Бежать от мужа-тирана. Быть с тем, кого любишь, даже если семье избранник/избранница претит.

Осознать, что ты чего-то не знаешь, и учиться, дабы стать лучше. Простить родного человека. Или самому просить прощения, позабыв о гордости. Зная, как важно не терять своих из-за недомолвок, глупых обид…

Жить в страхе или победить его, следуя совести.

Обмануть или нет?

Предать или нет?

А еще очень-очень важно, не быть врагом тем, кто не согласен с тобой. Наш спасательный круг – наша искренность.

Гораздо хуже те, кто закрывает глаза. Кто знает, что своими действиями - молчанием, липовыми подписями, уголовными делами, задержаниями, насилием - потворствует нечестной игре, ради выгоды или того самого жалкого никчемного страха. Кто готов предавать, уничтожать, думая лишь о своем кошельке.

Это такой выбор – остаться в истории сволочью, уж простите, за столь грубый термин.

Они, знающие, но по-прежнему творящие зло, делают выбор именной такой. И все эти отговорки: «Ну вы же сами все понимаете, у меня семья, я боюсь», - не более чем удобное прикрытие личной слабости и выгоды. Можно сколько угодно глядеть на себя в зеркало, поглаживая отражение подобно нарциссу - закончится это так же как у мифического героя – падением в бездну.

Снова вспоминаю слова бабушки: «жизнь - не поле перейти».

Кто говорил, что будет легко? Но вот в чем дело: однажды ты делаешь выбор, свой личный выбор - и жизнь как раз выкручивает так, чтобы ты осознал, оказывается этот трудный путь всегда оправдан.

А все почему? Потому что рядом оказываются те, кто поступил так же.

Я вижу, как бросаются мужчины к Мелитине Станюте, благодарят за ее слова. Я вижу, как на пикетах люди поддерживали друг друга, как защищали своих. Я вижу каждый день тысячи писем и обращений, слышу тысячи голосов людей, которые искренне желают перемен

2020 – год не просто президентских выборов и коронавируса. Это год личного выбора каждого человека в нашей замечательной славной стране. Для кого-то он станет позором на всю оставшуюся жизнь. Для большинства, я знаю, он станет большой и яркой меткой счастья. Было тяжко, но черт возьми, круто. Не зря появилась эта триединая символика – любовь, сила, мир.

Это наша история.

И их – отказаться от этого раз и навсегда».

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