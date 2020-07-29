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Из-за аварии на трубопроводе у минчан снова будет грязная вода

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  • 29.07.2020, 13:10
  • 3,396
Из-за аварии на трубопроводе у минчан снова будет грязная вода
иллюстрационное фото

Последствия отразятся в первую очередь на жителях Московского и Фрунзенского районов столицы.

На улице Мазурова в Минске сегодня прорвало трубу, утечка локализована, но в ближайшие двое суток возможно ухудшение качества воды, сообщили БелТА в УП "Минскводоканал".

"По состоянию на 11.45 утечка воды локализована, давление воды у потребителей Московского и Фрунзенского районов Минска восстановлено. Возможно ухудшение качества воды в ближайшие двое суток", - сказали на предприятии.

Специалисты пояснили, что провыв вызван повреждением в сети Д900 мм на ул. Мазурова - ул. Панченко.


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