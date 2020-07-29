«Итальянская забастовка» уже идет в Беларуси 1 29.07.2020, 13:14

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иллюстрационное фото tut.by

Осталось всем собраться с силами и завершить начатое.

«Итальянская забастовка» уже идет в Беларуси. Есть кому нам помочь и с «той» стороны, будьте уверены, пишет читатель Telegram-канала «Баста!».

«А вы замечали, что на самом деле у нас в стране уже давно идёт забастовка? Только не классическая, а так называемая «итальянская». Причем, бастуют начиная с очень высоких уровней власти. Люди продолжают работать, но приказы верховного руководства выполняются настолько буквально, топорно и по-идиотски, что лучше бы они вообще не выполнялись.

Исполнение тупых приказов самым тупым образом!

Взять хотя бы статистику по смертям от коронавируса. Ну идиотизм же чистой воды! Или дело против Бабарико. У нас в определенных структурах совсем не дураки работают, могли бы что-нибудь поприличнее слепить. И обойтись без этих одиозных арестов картин и прочего бреда. А АЭС, а третья ветка метро? А эти циничнейшие задержания ОМОНом вообще ни в чем не участвовавших прохожих? А парад? А Купалле и Базар? Гуляем на полную! Никто АГЛ отговаривать не стал.

Как будто нарочно злят белорусов, демонстрируя глупость и неадекватность власти без прикрас.

Да каждому, если он задумается хоть на секунду, придёт на ум несколько подобных примеров.

Даже его приближенные уже устали его постоянно прикрывать и регулярно выставляют трехпроцентного дурачка во всей красе.

Осталось всем собраться с силами и завершить начатое. Есть кому нам помочь и с «той» стороны, будьте уверены».

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