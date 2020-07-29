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Евросоюз принял пакет новых санкций против Китая

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  • 29.07.2020, 13:29
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Евросоюз принял пакет новых санкций против Китая

Их вводят в связи с принятием закона о национальной безопасности Гонконга.

Совет Европейского Союза принял пакет санкций в ответ на принятый Китаем закон о национальной безопасности Гонконга. Теперь будут учитывать последствия этого закона при рассмотрении вопросов убежища, миграции, виз и политики жительства.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Также вводятся ограничения к Китаю на экспорт оборудования и технологий, которые могут использоваться в Гонконге для репрессий, перехвата внутренних коммуникаций или кибернаблюдения.

Рассматриваются возможности расширения финансирования стипендий и академических обменов с участием студентов и университетов Гонконга.


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