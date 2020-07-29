Владимир Зеленский анонсировал строительство мультибольниц 1 29.07.2020, 14:00

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Владимир Зеленский

Их построят в пяти-шести регионах Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство мультибольниц в пяти-шести регионах Украины в рамках программы Большая стройка.

Об этом он сказал на брифинге во время открытия нового корпуса Охматдета в Киеве, пишет «Новое время».

«Важная часть этой программы — это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5−6 регионах Украины, где будет все. Поставленная задача, чтобы там было все, полностью», — пояснил он.

Детали инициативы Зеленский не уточнил.

Президент отметил, что главное к новой технике «найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, — от врача до медсестры».

29 июля в Киеве открыли новый корпус Охматдета. Первая часть нового корпуса Охматдета была открыта в апреле 2019 года. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами.

Полностью строительство планируют завершить в 2021 году.