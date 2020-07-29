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Жительница Хойников : На пикете было ощущение, что власть уже сменилась

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  • 29.07.2020, 14:11
  • 3,930
Жительница Хойников : На пикете было ощущение, что власть уже сменилась
Архивное фото nn.by

Люди уже готовы жить в новой стране, и назад в старую их не загнать.

Участница акции в городе Хойники, рассказала телеграм-каналу «Европейская Беларусь» о впечатлениях от пикета в поддержку Светланы Тихановской, прошедшем вчера.

«Хойники вчера просто поразили, - пишет она. - Я думала, что так не бывает. Видать, ржавый гвоздь, на котором народ сидел столько лет, совсем натирать стал. Вот и пришлось нашему «памяркоўнаму» народу пятую точку от лавки отодрать.

На пикете была такая атмосфера, будто нет уже никакой проблемы. Как будто власть уже сменилась, но еще не освободились кабинеты. Люди действительно уже готовы жить в новой стране, и назад в старую их не загнать. Будут отбиваться тапками до последнего».


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