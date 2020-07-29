закрыть
29 июля 2020, среда, 17:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко держат в изоляции его же чиновники?

16
  • 29.07.2020, 17:11
  • 21,452
Лукашенко держат в изоляции его же чиновники?

Местные власти не зовут людей на встречи с диктатором в регионах.

На встречу Лукашенко с работниками ОАО «Новая жизнь» не пригласили ни одного работника, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Трехпроцентный «спец по сельскому хозяйству» вчера был в деревне Оношки в Несвижском районе, встречался якобы с работниками ОАО «Новая жизнь», - пишет читатель Telegram-канала. - Ни одного реального работника на встрече не было. По правде говоря, и желанием никто не горел, но выглядело все странно.

Приехали «черти» из Минска, замдиректора всех наших по домам отправил. Даже на фотографиях в интернете видно, что таракана в поле окружают странные дядечки в пиджаках и галстуках, которые ну никак не тянут на работников сельхозпредприятия.

На встрече в цехах были и «ряженые попроще» из Минска, но их, наверное, решили не показывать, потому что их лица уже примелькались - они на каждой встрече кого-то изображают.

Такое ощущение, что таракана свои же держат в неведении и изоляции, и страной он уже не управляют. Сливают Сашу, уверен на 97%».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип