Лукашенко держат в изоляции его же чиновники? 16 29.07.2020, 17:11

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Местные власти не зовут людей на встречи с диктатором в регионах.

На встречу Лукашенко с работниками ОАО «Новая жизнь» не пригласили ни одного работника, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Трехпроцентный «спец по сельскому хозяйству» вчера был в деревне Оношки в Несвижском районе, встречался якобы с работниками ОАО «Новая жизнь», - пишет читатель Telegram-канала. - Ни одного реального работника на встрече не было. По правде говоря, и желанием никто не горел, но выглядело все странно.

Приехали «черти» из Минска, замдиректора всех наших по домам отправил. Даже на фотографиях в интернете видно, что таракана в поле окружают странные дядечки в пиджаках и галстуках, которые ну никак не тянут на работников сельхозпредприятия.

На встрече в цехах были и «ряженые попроще» из Минска, но их, наверное, решили не показывать, потому что их лица уже примелькались - они на каждой встрече кого-то изображают.

Такое ощущение, что таракана свои же держат в неведении и изоляции, и страной он уже не управляют. Сливают Сашу, уверен на 97%».

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