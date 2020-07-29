Ученые впервые измерили скорость движения песков на поверхности Марса 29.07.2020, 14:44

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Это станет важной информацией для будущих марсианских миссий.

Ученым, изучающим Марс, впервые удалось доказать, что волновые структуры на поверхности планеты — не застывшие отпечатки пород, а движущаяся песчаная "мегарябь", аналогичная той, что встречается в пустынных регионах Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

На снимках поверхности Марса во многих местах видны образованные ветром волновые структуры — эоловая песчаная "мегарябь". Волны песка расположены на расстоянии от одного до 35 метров друг от друга — в среднем около пяти метров. По размеру эти структуры примерно на два порядка меньше окружающих их песчаных дюн. В основании волн, по мнению ученых, находится тонкозернистая фракция — песчаная пыль, а на вершине гребней — более крупные песчинки.

Вопрос о том, перемещается ли эоловая "мегарябь" по поверхности Марса или стоит на месте, давно не дает покое ученым. До последнего времени считалось, что плотность песков слишком высокая, а ветра у поверхности Красной планеты слишком слабые, чтобы пески двигались, а волновая рябь песчаных отложений — застывшее свидетельство тех далеких времен, когда атмосфера была намного активнее, а ветры сильнее.

Результаты нового исследования доказывают, что пески двигаются и сейчас, хотя и очень медленно. Сравнивая между собой снимки, сделанные в период между 2007 и 2016 годами камерой высокого разрешения HiRISE (High Resolution Imaging Experiment) с борта автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, ученые обнаружили, что песчаные волны смещаются со скоростью от нескольких до 12 сантиметров в год.

"Неудивительно, что при таких малых скоростях перемещения эти движущиеся пески считались статичными, и предыдущие исследования, проводившиеся на более коротких временных интервалах всего в два-три марсианских года, не могли обнаружить такую небольшую миграцию, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора работы Симоне Сильвестро (Simone Silvestro), планетолога из астрономической обсерватории INAF в Каподимонте в Италии. — Благодаря тому, что теперь у нас есть наблюдения за 10 лет, мы смогли увидеть это движение".

Максимальную скорость — 19 сантиметров в год — зафиксировали на двух участках — в области равнин Нили Фосса и в кратере Маклафлин. Авторы это связывают с тем, что на этих двух участках развиты высокие песчаные дюны, с поверхности которых слабым ветрам проще сдувать тонкую песчаную пыль, образующую движущуюся "мегарябь".

В основе перемещения, по мнению авторов, лежит геологический процесс сальтации — скачкообразного перемещения частиц песка — своеобразная цепная реакция, когда движимые частицы соударяются со статичными, выбивая и вовлекая их в дальнейший процесс движения. В результате аналогичного процесса зимой образуется волновая рябь на поверхности снежного покрова.

Исследователи считают, что сам факт того, что стало возможным увидеть и измерить столь медленные эоловые процессы на поверхности, говорит о значительном накоплении знаний об атмосферных условиях Марса.

Кроме того, теперь для объяснения возникновения волновых эоловых структур не надо привлекать прошлые периоды сильных ветров. Результаты исследования показывают, что для образования песчаной "мегаряби" вполне достаточно слабых движений современной атмосферы Красной планеты.

И это не очень хорошая новость для будущих марсианских миссий — движущиеся пески могут стать неожиданным препятствием для обитаемых станций и солнечных батарей, отмечают авторы исследования.