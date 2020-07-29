Washington Post: Планы Москвы на Севере оказались под угрозой срыва 1 29.07.2020, 15:09

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В Арктике сложилась непредвиденная ситуация.

Запах дизельного топлива был настолько невыносим, что у Василия Рябинина закружилась голова. Это означало, что он приближается к месту аварии.

Рябинин, инспектор Росприроднадзора, российской федеральной службы по надзору в сфере природопользования, самостоятельно отправился на реку Далдыкан в сибирском городе Норильске, чтобы своими глазами увидеть последствия масштабной утечки топлива на металлургическом заводе, пишет The Washington Post (перевод - inosmi.ru).

Он также чувствовал что-то еще — возможные предупреждающие знаки в отношении планов России, собирающейся агрессивно расширять свои промышленные и военные плацдармы в богатой ресурсами российской Арктической зоне — одном из регионов мира, где наблюдается самое стремительное потепление.

Этот всплеск климатических изменений внутри России — более чем в три раза превышающий среднемировой уровень — создает новые риски на пути к реализации программы президента Владимира Путина по Крайнему Северу, одной из его главных национальных инициатив. Ключевая опасность заключается в строительстве большего количества объектов инфраструктуры на поверхности быстро тающей вечной мерзлоты, земли, которая остается замерзшей из года в год.

Экологи и другие специалисты предупреждают, что по мере дестабилизации вечной мерзлоты, сопровождающейся снижением несущей способности почвы, произойдет и снижение устойчивости построенных на ней зданий, нефте-и газопроводов, автомагистралей, железных дорог и военных баз.

Именно это, как утверждает руководство металлургического гиганта «Норильский никель», и произошло в конце мая на принадлежащей компании ТЭЦ, расположенной примерно в 320 километрах к северу от Полярного круга. Из-за таяния вечной мерзлоты произошло проседание свай фундамента и разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего произошел разлив 21 тонны дизельного топлива, нанесший ущерб хрупкой экосистеме расположенных рядом рек и болот.

«Этот район должен быть объявлен зоной экологического бедствия», — говорит ученый Роман Десяткин, который живет в сибирском городе Якутске и занимается изучением вечной мерзлоты.

«Национальная гордость»

Рябинин, выросший в Норильске, видел фотографии рек Далдыкан и Амбарная, вода в которых из-за попадания топлива окрасилась в красный цвет. Он решил проверить это сам. По его словам, охрана ТЭЦ сначала не пропустила его и его начальника на место аварии, несмотря на то, что они работают в федеральной службе. Но они добрались до места со стороны железнодорожных путей, пройдя больше километра до моста через реку.

«Мы почувствовали его запах за полкилометра до моста, — говорит Рябинин. — А потом мы увидели в реке просто поток дизельного топлива».

Четыре дня спустя Путин рассказал о разливе дизельного топлива. В ходе видеоконференции, которую транслировали по государственному телевидению, он отчитал губернатора Красноярского края и главу дочернего предприятия завода, что на публике бывает редко. Некоторые также считали, что это является свидетельством озабоченности Кремля по поводу реализации его масштабных планов в регионе.

Разлив топлива «стал сигналом для политического руководства России о том, что Арктика — это не пустяк, — сказал Владимир Чупров, руководитель энергетической программы российского отделения „Гринпис" (Greenpeace). — Условия очень суровые, и это очень дорого».

«Но это самая что ни на есть политическая и национальная история гордости, где Арктика считается личной историей президента Путина», — добавил он.

В марте Кремль обнародовал свою масштабную программу освоения Арктики, рассчитанную на 15 лет, изложив план реализации новых энергетических проектов и создания десятков тысяч рабочих мест, которые привлекут на Крайний Север новых жителей.

Документ «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года», подписанный Путиным, был выражением основополагающей философии Москвы: Россия ощущает последствия климатических изменений, но, возможно, она могла бы использовать их в своих интересах. Среди целей — использование Северного морского пути для экспорта нефти и газа, поскольку арктические воды все больше освобождаются ото льда.

В этом году зарегистрирована самая ранняя поставка сжиженного природного газа по Северному морскому пути на восток — из российской Арктики в Китай. Судно вышло в мае — более чем на месяц раньше, чем в предыдущие годы. Нынешнее лето отличается, по всей вероятности, самым ранним началом судоходства по Северному морскому пути с тех пор как в конце 1970-х годов началось постоянное спутниковое наблюдение, когда вдоль Сибирского побережья исчезли льды.

Однако на суше потепление климата может ограничить возможности российских чиновников, которые рассматривают законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков, чтобы привлечь в Арктику новых жителей.

В прошлом месяце в Якутске, крупнейшем в мире городе, построенном на вечной мерзлоте и расположенном примерно в восьми тысячах километров к востоку от Москвы, на двухэтажном жилом доме появилась большая трещина. Из-за таяния вечной мерзлоты здание проседало, в результате чего семьи были вынуждены в срочном порядке покинуть свои дома.

Из-за таяния вечной мерзлоты крупнейшие российские энергетические компании, такие как «Газпром», «Новатэк», а также «Норильский никель» могут понести значительные убытки, говорится в отчете банка «Морган Стэнли» (Morgan Stanley), попавшем в распоряжение российской деловой ежедневной газетой «Ведомости». В докладе отмечается, что около 90% российского газа и алмазов, 30% нефти и все запасы палладия находятся в районах, покрытых вечной мерзлотой.

Неустойчивый грунт

Уже не одно десятилетие ученые предупреждают, что по мере глобального потепления температура в Арктике будет повышаться быстрее, чем в остальных частях земного шара.

Уменьшение количества снега и морского льда, отражающих солнечный свет, и более темный земной покров, впитывающий влагу, являются факторами, способствующими ускорению процесса, известного как усиленное таяние арктического льда. И сейчас оно происходит с огромной скоростью.

По результатам одного из недавних исследований, на протяжении шести месяцев с января по июнь температура на большей части Северной и Центральной Сибири была на девять с лишним градусов выше средних показателей.

Это оказывает нарастающее негативное воздействие на этот огромный регион и фактически на остальную часть земного шара. В результате таяния вечной мерзлоты высвобождается огромное количество парниковых газов, которые в течение тысяч лет были «заперты» в частично разложившейся органике.

Владимир Романовский, специалист по климату из Университета Аляски в Фэрбенксе, который подробно изучает вечную мерзлоту, говорит, что разлив топлива в Норильске должен стать тревожным сигналом для политического руководства России и других арктических стран, указывающим на последствия таяния вечной мерзлоты.

По его словам, 20 июня в Верхоянске, небольшом городе, расположенном к северу от Полярного круга, температура воздуха составила +38˚, что подчеркнуло актуальность проблемы дестабилизации вечной мерзлоты. Это температурное значение можно считать самой высокой температурой, зафиксированной за Полярным кругом.

По данным Службы мониторинга атмосферы «Коперник» (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), научной организации Евросоюза, расположенной в Рединге (Англия), в июле выбросы в результате лесных пожаров в арктическом регионе, вызванных главным образом сибирскими пожарами, достигли рекордного уровня. Эти пожары оказывают косвенное негативное воздействие на вечную мерзлоту, уничтожая растительность, покрывающую землю в этих районах с холодным и влажным климатом, например торф.

«Ученые всегда предупреждали о том, что это скоро произойдет, но, конечно, политики и те, кто принимает решения, должны видеть происходящее, — сказал Романовский. — Одних предупреждений недостаточно, чтобы они относились к этому серьезно».

Он был соавтором научной статьи, опубликованной в 2018 году, согласно которой треть панарктической инфраструктуры — и почти 50% нефтяных и газовых месторождений в российской Арктике — расположены в районах, где таяние вечной мерзлоты может к 2050 году нанести серьезный ущерб инфраструктуре.

Теперь Романовский говорит, что результаты исследования, возможно, были слишком занижены.

«Это просто физический закон, согласно которому в более теплом климате будет происходить таяние вечной мерзлоты, в результате чего эти критические ситуации будут возникать во все большем количестве регионов», — сказал он.

Последствия разлива топлива

Тайное посещение Рябининым места разлива топлива в районе реки Далдыкан 29 мая стало, по его словам, «последней каплей».

Норильск был построен в советские времена заключенными ГУЛАГа. Сегодня этот промышленный город с населением около 175 тысяч человек, большинство из которых работают на «Норникеле», теперь пользуется дурной славой из-за экологических катастроф. В 2016 году в результате аналогичного разлива топлива вода в реках тоже стала красной.

«Если другие предприятия будут действовать такими же методами, как „Норникель", это будет означать конец Арктики», — сказал Рябинин.

Поскольку по вопросу расследования последствий загрязнения местности у Рябинина возник конфликт с руководством Росприроднадзора, он оттуда уволился и решил записать 45-минутный видеофильм, и показать в нем, как дизельное топливо распространилось на гораздо большей территории, чем признали все остальные.

По словам Рябинина, то, что он открыто об этом говорит, означает, что ему и его семье придется уехать из Норильска. К нему присоединились и другие люди, бьющие тревогу.

«Мы увидели, что конструкция промышленного объекта в виде резервуара ушла немного вниз, и основание тоже просело», — говорит Сергей Шахматов, бывший заместитель министра природных ресурсов и экологии Красноярского края и исполнительный директор федеральной открытой экологической платформы «Российские зеленые».

«Мы пока не знаем точно, было ли это связано с таянием вечной мерзлоты, — добавил он, — но мы собираемся выяснить, и если эта климатическая причина будет доказана, то нам придется пересмотреть всю стратегию в Арктике — и не только России, но и другим странам, таким как США и Канада».

За нанесенный ущерб «Норникель», крупнейший в мире производитель никеля и палладия, был оштрафован на 2,1 миллиарда долларов. В заявлении компании говорится, что она обжалует эту сумму.

«При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет», — говорится в заявлении.

Менее чем через два месяца после разлива 21 тонны дизтоплива «Норникель» признал вторую, меньшую (так в тексте — прим. перев.) по масштабам утечку за Полярным кругом — из трубопровода в Красноярском крае вытекло около 45 тонн авиационного топлива. По словам экологов, подобные инциденты являются привычным делом, но обычно они не получают такой огласки, как авария в Норильске.

«В повестке дня»

Рассчитанная на 15 лет программа Кремля включают разработку научных и инженерных решений для «предотвращения ущерба, который может нанести инфраструктуре глобальное потепление», но они четко не определены. Владимир Чупров из российского отделения «Гринпис» заявил, что расходы на полное освоение Арктики, намеченное Путиным, могут оказаться слишком большими, чтобы его правительство с ними охотно согласилось.

«Все эти идеи, отраженные во всех этих [кремлевских] документах, неосуществимы», — сказал он.

Исследователь климата Романовский из Университета Аляски говорит, что новые здания следует строить с учетом таяния вечной мерзлоты. Один из вариантов заключается в том, чтобы поднять здание на сваи, образовав просвет между ним и поверхностью земли, через который будет проходить холодный воздух, что позволит не допустить таяния замерзшего грунта и сохранить вечную мерзлоту на большей глубине.

Чупров не очень-то верит, что из-за одного разлива топлива в Норильске Россия внесет радикальные изменения в свои планы по освоению Арктики. Он указал на нефтяной гигант «Роснефть», возглавляемый Игорем Сечиным, близким союзником Путина, который, как сообщает газета «Коммерсантъ», недавно попросил у правительства разрешить его компании проводить геологоразведочные работы как минимум на трех участках, частично расположенных в границах охраняемого природного заповедника на полуострове Таймыр.

Пока неясно, получит ли «Роснефть» добро на проведение этих работ.

«Все эти экологические проблемы всегда были второстепенными, и им никогда не уделялось особого внимания, — говорит Шахматов, исполнительный директор экологической платформы „Российские зеленые". — Сейчас экологические вопросы включены в повестку дня, и они входят в первую тройку».