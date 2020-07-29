The Times: Лукашенко нервничает 13 29.07.2020, 15:12

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Фото: AFP

Диктатор потерял контроль над ситуацией.

Во время большевистской революции 1917 года толпа разгневанных женщин убедила царскую полицию бросить винтовки. Теперь женщины бросают серьезный вызов хамоватому Лукашенко и даже грозят его сместить — после 26 лет жестокого правления, пишет британское издание The Times (перевод - inosmi.ru).

Окажутся ли они ключом к разгадке, как покончить с диктатурой?

Оппозиционного кандидата и видеоблогера Сергея Тихановского, который регулярно рассказывает об обидах белорусов в своем канале на Ютубе, посадили в следственный изолятор, чтобы он пропустил крайний срок регистрации.

Место выбывшего Тихановского заняла его жена Светлана, — после предвыборной кампании по всей стране она стала главным противником Лукашенко. Ее митинги под открытым небом посетили десятки тысяч человек. Не отстают от нее в предвыборной гонке и жена другого кандидата от оппозиции, а также советница водворенного в тюрьму банкира Виктора Бабарико. Таким образом, три женщины доказывают, что классическая авторитарная «методичка» — стравить оппозиционеров друг с другом — уже не работает. И что Лукашенко, хотя у него в кармане государственное телевидение, потерял контроль и выборы больше не режиссирует.

Лукашенко нервничает. Большинство наблюдателей ждут, что махинации будут на каждом этапе: на избирательных участках, при подсчете голосов и в судах. Маловероятно, что он допустит до выборов наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тихановская это предвидела и призвала своих сторонников записывать проголосовавших в прямом эфире. Ее кампания строится на «умном голосовании», — если вы хотите убрать Лукашенко, голосуйте за нее вне зависимости от политических взглядов.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, автор книги «У войны не женское лицо», считает, что за время правления 65-летнего Лукашенко в стране выросло новое поколение с более высокими требованиями к государству. Это особенно проявилось в его отклике на коронавирус: поначалу Лукашенко назвал его «массовым психозом», но вчера признал, что сам им переболел. Людей в расчет не брали. «Он думал, что обманет этот тихий народ, — говорит Алексиевич. — Этого не произошло». Подобный эффект наблюдался и в других авторитарных государствах, отрицающих covid-19: когда государственная безопасность общества ставится выше здоровья граждан, поддержка исчезает, особенно среди женщин. Кроме того, у бывшего председателя колхоза патологическая боязнь микробов, — казалось бы, кому как не ему чутко отнестись к пандемии.

Но никто даже не заподозрит Лукашенко в чувствительности. За последние 15 лет из Беларуси эмигрировало около 750 тысяч рабочих, а их дети зачастую остаются дома на воспитании бабушек и дедушек. Удержать их на родине смогла бы хорошо отлаженная экономика, не столь зависимая от российских энергоносителей. Однако правитель фактически узаконил бедность.

Что касается женского вызова неуклюже-мачистской политике Лукашенко, то в нем видится удивительная изощренность. Тихановская и ее коллеги требуют освобождения всех политических и экономических заключенных. Придя к власти, они обещают новые выборы, на сей раз свободные и справедливые. Эта задача скромная, но потенциально знаковая. Беларусь, европейское государство-изгой, может показать всем, как можно сместить диктатора.