Лера Яскевич: Молодежь поверила, что у нее есть голос 1 29.07.2020, 16:07

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Лера Яскевич

Белорусская певица объяснила стремление молодых белорусов открыто выражать свои политические взгляды.

Певица и блогер Лера Яскевич поучаствовала в проекте «Размова VoxPopuli» на «Белсате» и рассказала, почему избирательная кампания этого года стала для нее важной.

Во время беседы Лера Яскевич вспомнила, как не смогла сдержать эмоций после первых новостей о разгоне мирных собраний, и рассказала, почему сама присоединилась к поддержанию политзаключенных.

«Молодежь растет, учится в школах, и приходит момент, когда она начинает думать о поступлении или о будущей жизни. И они хотят свалить за границу и жить там. Может быть, молодежь наконец задумалась, что и в нашей стране может быть все прекрасно, и учиться здесь будет отлично. Поэтому решили попробовать изменить то, что есть, поверили в то, что у них есть шанс, голос», – объяснила Лера Яскевич стремление молодых людей открыто выражать свои политические взгляды.