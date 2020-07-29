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Глава МИД Украины предложил формулировку украинской национальной идеи

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  • 29.07.2020, 16:14
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Глава МИД Украины предложил формулировку украинской национальной идеи
Дмитрий Кулеба
Фото: УНИАН

Дмитрий Кулеба сложил ее в одном предложении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для zn.ua предложил формулировку украинской национальной идеи. По его мнению, для ее формулировки не нужно писать монографию – она упаковывается в одно предложение.

«Чтобы украинский народ, который в прошлом веке пытались убить голодом, в этом столетии стал гарантом мировой продовольственной безопасности», - пишет Кулеба в статье.

Дипломат подчеркнул, что говорит об этом именно сейчас прежде всего из-за пандемии COVID-19, которая несет как угрозы, так и неожиданные возможности.

«Это не об «аграрной сверхдержаве». Более уместна формулировка «гарант мировой продовольственной безопасности». Коим Украина уже, в сущности, является. За 2019/2020 маркетинговый год (до 1 июля) наше государство экспортировало рекордное количество зерна и муки — свыше 57 млн тонн. И эта цифра, безусловно, будет расти. Даже больше: в июне торговый представитель Украины был избран заместителем председателя Международного совета по зерну. Готовимся к председательству в следующем году», - пишет глава украинской дипломатии, добавляя, что с начала пандемии наши дипломаты видят, как растет заинтересованность в импорте из Украины наших традиционных продуктов, от Чили до Индии.

Кулеба подчеркнул, что в топе — кукуруза, пшеница, ячмень, соевые бобы, корма для животноводства, пшеничные отруби, растительные масла, семена масличных культур, орехи, солод, отдельные виды овощей и фруктов.

«Аналитика МИД свидетельствует о большом потенциале украинского продовольствия в странах Африки, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, отдельных регионах Латинской Америки. Видя, как растет спрос на продовольственную безопасность, мы хотим максимально расширить и усовершенствовать предложение», - пишет министр.

Он напомнил, что с момента прихода на должность министра иностранных дел занялся прежде всего построением реальной и эффективной системы экономической дипломатии.

«Не на бумаге, а в действительности: как действенного инструмента достижения результатов. Мы обновили и перезагрузили Совет экспортеров и инвесторов при МИД, куда сейчас входят уже свыше 130 украинских компаний малого, среднего и крупного бизнеса», - пишет Кулеба.

Отдельный сегмент этих компаний занимают именно аграрии, продолжает министр. Несколько недель назад Кулеба разговаривал с представителями аграрной и пищевой промышленности Херсонской области.

«Обсудили возможности помощи бизнесу в прохождении процедур сертификации и признания украинской продукции на рынках других стран, решение логистических проблем и либерализации таможенных правил. Договорились не просто больше экспортировать, а превратить Украину в настоящего гаранта мировой продовольственной безопасности. Это лишь один из многих примеров работы, которую мы уже развернули», - рассказывает глава МИД Украины. «Наши посольства получили задачу максимально содействовать продвижению Украины в новой-старой роли. Для всех дипломатов, которые будут заниматься приближенными к экономике вопросами, мы организовываем дополнительные курсы с привлечением реальных практиков — предпринимателей, бизнес-аналитиков, специалистов экономической отрасли. Прохождение курсов по торговле и инвестициям стало сейчас обязательным и для наших desk officers — дипломатов, непосредственно «ведущих» конкретные страны. Меняются критерии оценки эффективности работы дипломатов в этой сфере».

Кулеба отмечает, что утверждение в роли гаранта мировой продовольственной безопасности никоим образом не должно влиять на продовольственный баланс внутри страны. По оценкам экспертов, несмотря на пандемию, национальным запасам продовольствия после очередного рекордного урожая в прошлом году сейчас ничто не угрожает. Поэтому угроз ни для экспорта, ни для внутреннего потребления нет.

«Украина особо чувствительна к голоду в мире. Нация, которую пытались убить «законом о пяти колосках», как никто другой понимает, голод — это пытка, которой не заслуживает абсолютно никто. Всего несколько лет назад наше государство оказывало гуманитарную помощь Йемену, Судану и Демократической Республике Конго, страдающим от голода», - пишет министр, добавляя, что гарант мировой продовольственной безопасности идет к миру с собственным планом, а не с протянутой за помощью рукой, в роли субъекта, а не объекта.

Министр иностранных дел подчеркивает, что эта суперсила позволит Украине в исторической перспективе не только расплатиться за все то зло, которое Сталин и тоталитарный советский режим причинили Украине. Она станет победой украинского народа над трагическими главами собственной истории, резюмирует Кулеба.


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