Литовский эксперт рассказал, как распознать российских троллей в Сети 7 29.07.2020, 16:32

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У многих из них есть отличительные черты.

Заместитель директора Лаборатории цифровых исследований Атлантического совета Лукас Андрюкайтис рассказал сайту Сharter97.org о том, какие методы применят кремлевские тролли чтобы оказать влияние на страны, ставшие их целью

- Как распознать типичного кремлевского тролля в интернете?

- Трудно описать всех кремлевских троллей одним словом, так как каждый из них работает по-своему, в зависимости от того, кто управляет этим аккаунтом. Однако по сравнению с троллями, которые работали несколько лет назад, сейчас мы наблюдаем некоторый количественный скачок.

Мы видим, что современные тролли прилагают исключительно большие усилия, чтобы настолько хорошо притвориться настоящими людьми, насколько это только возможно.

Тролли придерживаются особой дисциплины оперативной безопасности (OPSEC). Учетные записи часто меняются, используются методы VPN-подключения и так далее. Кажется, что высокие показатели охвата уже не так важны, как важно оставаться незамеченными.

- Какие операции осуществляют российские тролли в социальных сетях?

- Операции могут сильно различаться в зависимости от конкретной страны. Мы можем говорить о разных уровнях целей и задач: стратегических, оперативных и тактических.

Например, основные стратегические цели Кремля не менялись в течение многих лет: демонтаж НАТО, отдалить США от Европы, перессорить страны Европейского Союза.

Для того, чтобы достичь этих целей, разные кремлевские тролли могут проводить всевозможные операции более низкого уровня, например: попытаться убедить более консервативных литовских интернет-пользователей в том, что Европейский Союз пытается навязать свои ценности Литве, тем самым снижая позитивное отношение литовцев к ЕС.

Вероятно, одним из лучших примеров является недавно обнаруженная очень крупномасштабная операция «Secondary Infektion», которая проводилась исключительно в социальных сетях и отличалась тем, что в основном публиковала поддельные документы: письма или петиции, а также поддельные сообщения в социальных сетях. Эта деятельность продолжалась в течение шести лет, охватывала 30 различных платформ, должна была иметь значительные ресурсы, как человеческие, так и финансовые.

- У троллей есть какая-то отличительная особенность?

- Если говорить о характеристиках троллей как личностей, возможно, одной из отличительных черт является способность «включить» или обострить дискуссию. Тролли способны мастерски манипулировать публичным нарративом, наклоняя его в ту или иную сторону. Они очень активны, опираются на эмоции, а не на факты, нацеленные на наиболее уязвимых людей.

Однако, когда дело доходит до их особенностей, которые можно использовать, чтобы отличить и идентифицировать тролля от толпы, исследователи обычно ищут профили, которые распространяют одни и те же нарративы, допускают одинаковые грамматические ошибки или полагаются на идентичные источники.

- Насколько легко или наоборот трудно отследить деятельность интернет-тролля враждебного государства?

- Действия троллей труднее распознать, чем ботов (профили, которые управляются специальными, автоматизированными программами), потому что ими управляют реальные люди, они активно пытаются выглядеть как можно более убедительно. Но, безусловно, есть способы распознать аккаунты троллей. Исследователи DFRLab обычно ищут взаимосвязанные аккаунты по схожим атрибутам: распространение одних и те же нарративов, одинаковые грамматические ошибки или ссылающиеся на одинаковые источники.

Также используются дополнительные технические функции, такие как месторасположения созданной анкеты или откуда отправляются сообщения. Таким образом, определяются учетные записи, которые участвуют в информационных операциях, информация передается в Facebook для удаления этих учетных записей, а сама информация оглашается обществу.

- Что является показателем успеха для тролля, который распространяет прокремлевские нарративы?

- Когда речь заходит о важности информационных операций, то важно понимать, что сложно точно измерить их влияние и параметры успеха. В прошлом тролли концентрировались на максимально возможной досягаемости, предполагая, что чем больше людей увидят их сообщение и будут заинтересованы в нем, тем успешнее будет их работа. Однако операция «Secondary Infektion» показала, что у троллей, существуют параметры, которые трудно определить со стороны.

Мы можем сделать такой вывод зная, что авторы придерживались особой оперативной безопасности, оценивая ее больше, чем масштаб распространения сообщений. Вполне вероятно, что параметры их успеха гораздо сложнее, например, убедить определенное количество людей при помощи какого-либо сообщения или убедить мобилизоваться определенную группу для выполнения какой-либо цели. Я думаю, что современные тролли смотрят на свои параметры успеха гораздо сложнее, чем это было несколько лет назад, намного лучше знают, что они делают и чего хотят достичь.

- Какие цели преследуют фабрики кремлевских троллей?

- Как я уже вспоминал, фабрики троллей преследуют самые разные цели, которые сильно зависят от конкретных задач. Если говорить очень абстрактно, их профили обычно стремятся ссорить публику, убеждая определенные группы в конкретных нарративах, которые полезны для властей Российской Федерации.

Фабрики троллей могут целиться в определенные группы в определенных критических моментах времени (во время выборов или референдумов), такие операции могут затрагивать определенные слои общества и оказывать решающее влияние на государство в решении критических проблем. Также важно помнить, что такие операции достаточно дешевые, такие страны, как Россия или Китай, которые не играют по международным правилам, могут достигать стратегических целей при минимальных инвестициях.