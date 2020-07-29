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Работники «Брестжилстрой»: Значит, забастовке быть

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  • 29.07.2020, 16:31
  • 3,227
Работники «Брестжилстрой»: Значит, забастовке быть
Иллюстрационное фото

Люди все больше недовольны действиями властей.

На днях Telegram-канал NEXTA разместил информацию о планируемой забастовке работниками завода КУП «Брестжилстрой». Информация о недовольных сотрудниках предприятия очень быстро долетела до «высшего руководства». Правда, вместо того, чтобы как-то вникнуть в проблему и исправить ситуацию, людей стали вызывать на ковер и проводить с ними личные беседы. Местному начальству тоже досталось, потому что те не уследили за работниками.

«Значит, забастовке быть» — комментируют происходящее работники предприятия. Потому что сейчас люди «не пугаются, а злятся!»


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