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«Какое же состояние будет у того, у кого сейчас и так давление пошаливает»

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  • 29.07.2020, 16:51
  • 2,883
«Какое же состояние будет у того, у кого сейчас и так давление пошаливает»
Фото: tut.by

Есть возможность показать, что нас много.

«Представьте, что будет, если мы все проявим солидарность и придем все, отложим наши дела, - пишет читатель Telegram-канала «Баста!». - Засунем лень и безразличие поглубже и просто придем поддержать Светлану.

Представьте, что будет, если нас придет не 5 и не 10 тысяч, а 50-100 тысяч. Столько, что не вместимся на площадке, отведенной для митингов. Так много, как никогда раньше не выходило в Минске.

Представьте, какое состояние будет у того, у кого сейчас и так давление пошаливает, как это вдохновит всех, какое сомнение вызовет у тех на кого все еще рассчитывает трехпроцентный дед.

Просто подумайте, может, стоит до выборов показать всем, как нас много? Бархатная революция часто начинается с ближайшего окружения диктатора или сопровождается саботажем со стороны силовиков и чиновников, когда они понимают что конец близок.

Они сейчас нервничают, многие из них боятся за свое будущее, все думают о том, как не ошибиться, чтобы потом не было мучительно больно. Давайте поможем им!

Приходите 30 июня в 18.00 в Парк дружбы народов!»

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