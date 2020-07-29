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Туристы уедут, а коронавирус останется

  • Виталий Портников
  • 29.07.2020, 17:38
Туристы уедут, а коронавирус останется
Виталий Портников

Как Путин «заботится» о Крыме.

Украинское внешнеполитическое ведомство направило посольству России в Украине ноту протеста в связи с военно-морским парадом в оккупированном Крыму. Этот парад, как подчеркнули в МИДе, «очередное нарушение российской стороной норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генеральной ассамблеи ООН и законодательства Украины».

Казалось бы, к таким нотам можно было бы привыкнуть, ведь украинский МИД всегда реагирует на нарушение Москвой норм международного права на оккупированных территориях. Даже накануне этой ноты протеста была другая – в связи с очередным посещением Крыма президентом России Владимиром Путиным.

Но все же сейчас трудно не заметить, что это уже не просто оккупация. Это, уверен, оккупация с особым цинизмом. Это не просто неуважение к нормам международного права. Это, думаю, еще и неуважение к жителям оккупированной территории, упрямое нежелание считаться с их интересами, их безопасностью, их выживанием – в буквальном смысле этого слова.

С 2014 года Россия объясняет свои действия в Крыму особой заботой о жителях полуострова, которые чуть было не стали жертвами «бандеровского десанта», но были вовремя спасены «вежливыми людьми». Спустя шесть лет «вежливые люди» проводят в Крыму массовые мероприятия в период пандемии, которая приобрела опасный характер и в самой России, и на оккупированных ею территориях.

Более того, ограничение выезда россиян с территории Российской Федерации – как и закрытие границ для жителей этой страны другими странами – привело к тому, что жители российских регионов ринулись на российские курорты и в Крым. А это, уверен, превращает оккупированный полуостров в потенциальный центр эпидемии – ведь никакими границами Крым от России не отделен, никаких профилактических мер, которые могли бы позволить ограничить распространение пандемии на полуострове, не принимается. Туристы уедут – а коронавирус останется.

Оккупированному Донбассу российские кураторы предписали закрыть линию разграничения со свободной частью Украины – хотя темпы распространения эпидемии в Украине трудно сравнить с аналогичными темпами распространения в России (и это если доверять российской статистике, «не замечающей» умерших от сопутствующих коронавирусу заболеваний). А Крым в буквальном смысле слова, похоже, отдали на растерзание болезни.

А теперь еще и проводят там парады.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»


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