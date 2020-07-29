Евросоюз думает о повторном закрытии границ 29.07.2020, 16:59

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В новой вспышке Covid-19 виновата молодежь?

В шести штатах США за последние сутки зафиксировано рекордное число заболевших Covid-19, Европейский союз задумался о новом закрытии границ, а Всемирная организация здравоохранения заявила, что молодежь во многих странах мира не соблюдает правила социального дистанцирования, что приводит к росту заболеваемости, передает ВВС.

По данным Универсистета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире коронавирусом заболели 16,7 млн человек, умерли 660,5 тыс.

По обоим показателям по-прежнему лидируют США - 4,3 млн и 149,2 тыс. человек соответственно. На втором месте - Бразилия, где 2,4 млн заболевших и 88,5 тыс. умерших.

Россия занимает четвертое место в мире по числу заболевших - 827,4 тыс. человек.

Новая волна заболеваемости в Европе

Возросший уровень заболеваемости во многих странах Европы заставил европейские власти вновь задуматься о возможном закрытии внешних и внутренних границ Евросоюза.

Однако министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупредил, что этого надо постараться избежать любыми способами. Он также заявил, что хотел бы избежать повторного локдауна в стране, но битва с вирусом, по его словам, еще далека от завершения.

Резкий рост заболевших наблюдается в Испании, где власти вводят локальные локдауны в особо пострадавших районах. В Британии приезжающих из Испании ждет обязательный двухнедельный карантин, хотя ранее между этими странами было заключено соглашение о созднии воздушного коридора.

Ранее на этой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решение британских властей является чрезмерным, и власти королевства надеются на пересмотр ограничений. По его словам, на большей части территории Испании уровень заболеваемости Covid-19 ниже, чем в самой Британии.

Ученые Германии считают, что вакцина против Covid-19 не появится до середины будущего года. Эта страна считается одной из наиболее успешно справившейся с эпидемией. Однако министр здравоохранения Йенс Шпан сказал, что очень обеспокоен ситуацией последних дней, когда статистика заражаемости вновь пошла резко вверх. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в Германии составляет почти 208 тыс. человек, умерли 9,1 тыс.

Власти Румынии также ужесточают правила на фоне новой волны Covid-19: маски станут обязательными в общественных местах, вводятся ограничения на время работы баров и некоторых других заведений. Общее число заболевших в стране с начала эпидемии составляет более 47 тыс. человек, 2,2 тыс. человек умерли. Это одни из самых низких показателей в Европе, однако за последнюю неделю ежедневно выявляют более тысячи новых случаев Covid-19.

По мнению медиков, это во многом связано с недавним решением Конституционного суда Румынии, признавшего незаконной принудительную госпитализацию больных и обязательную изоляцию их родственников. В результате за недавний период времени из больниц были выписаны 972 пациента с короновирусом, у которых болезнь протекала в легкой форме. Также, по оценкам румынских медиков, более 3600 заболевших вообще не наблюдались в больнице.

Виновата молодежь?

Всемирная организация здравоохранения считает, что в новой вспышке эпидемии в Европе может быть виновата молодежь, не соблюдающая правила социального дистанцирования и стремящаяся жить прежней жизнью.

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге заявил в радиоэфире Би-би-си, что власти стран мира обязаны четче заявить о своих рекомендациях.

"Все большее число стран переживает локальные вспышки и рост заболеваемости. Нам известно, что это произошло из-за того, что люди меняют свое поведение, - говорит Клюге. - Органы здравоохранения разных стран сообщают нам о том, что особенно много заражений - среди молодых людей. Так что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью".

Клюге добавил, что как отец двух дочерей он понимает, что молодые люди "не хотят остаться без лета", но добавил: "У них есть ответственность перед собой, перед своими родителями, перед бабушками и дедушками и перед людьми, рядом с которыми они живут".

Что еще происходит в мире

В США за послдение сутки зарегистрировано почти 1600 смертей, связанных с Covid-19. Это самый большой скачок смертности в стране с мая. Особый рост статистики наблюдается в шести штатах на юге и на западном побережье страны.

Лидер Гонконга Керри Лэм заявила, что больничная система автономии близка к коллапсу в связи с резким ростом заболеваемости. По ее словам, наблюдается так называемая кластерная заражаемость внутри разных сообществ города.

Менее месяца назад ежедневное число заболевших составляло менее 10 человек, сейчас - более 100 в сутки В понедельник был зафиксирован рекордный суточный показатель с начала пандемии - 145 инфицированных.

Жителей Гонконга снова просят оставаться дома, чтобы помочь властям взять под контроль новую вспышку коронавируса. Со среды вводится правило обязательного ношения масок в общественных местах, вновь закрылись рестораны, обслуживающие посетителей внутри.