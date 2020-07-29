«Будущее нашей страны в наших руках» 29.07.2020, 17:25

Фото: tut.by

Нужно защищать свой выбор.

Вам не удастся, как это случилось после смерти Сталина, засесть за мемуары и лить «крокодильи слезы», говоря, что вас заставили совершать преступления против простого народа. У вас, в отличие от тех, кто жил в то время, есть выбор, пишет читатель Telegram-канала «Баста!».

«Сегодняшняя пандемия коронавируса охватила много семей. Кто-то выздоровел, кому-то вообще тесты не делали, а кого-то, к великому сожалению, постигла утрата родных и близких.

Вирус косил и продолжает косить всех без разбора. Коснулось это и представителей силовых структур. Я это говорю для того, чтобы вы все тщательно подумали над тем, в какой стране вы хотите жить. Если вы хотите перемен и жить в демократическом государстве, иметь возможность получать достойную зарплату, путешествовать, ездить на нормальных машинах, а не на том металлоломе, который уже давно нужно сдавать в утиль, не голосуйте досрочно и защищайте свой выбор.

Особо хочу обратиться к нашим силовым структурам. Вам не удастся, как это случилось после смерти Сталина, засесть за мемуары и лить «крокодильи слезы», говоря, что вас заставили совершать преступления против простого народа. У вас, в отличие от тех, кто жил в то время, есть выбор.

Помните, что будущее нашей страны в наших руках».

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