Испанский город Толедо стал Европейской столицей социальной экономики 29.07.2020, 17:50

Подобный титул присваивается второй год подряд.

Толедо (Испания) официально принял статус Европейской столицы социальной экономики (European Capital of Social Economy), пишет «Европульс».

В Толедо развиты традиции социальной экономики, она приносит около 10% городского ВВП. А после пандемии коронавируса COVID-19 городские власти приняли план восстановления нормальной жизни в городе на 15 миллионов евро, причем главными бенефициарами стали именно представители социальной экономики: благотворительные и некоммерческие организации и объединения жителей.

Титул Европейской столицы социальной экономики присваивается второй год подряд, первым его принял Страсбург. Проект стартовал в ЕС вместе с принятием Люксембургской декларации в 2015 году, цель которой – помочь развиваться организациям и объединениям, которые не относятся ни к частному, ни к государственному бизнесу и решают насущные проблемы разных категорий жителей или помогают сохранить природу.

В ЕС в области социальной экономики действует около 2 миллионов организаций и компаний. Там работает больше 11 миллионов человек или 6% всех занятых в ЕС, и около 160 миллионов жителей ЕС в них так или иначе задействованы. Несмотря на это, компании-представители социальной экономики сталкиваются с большими трудностями: о них мало знают, и у них недостаточно доступа к общеевропейским программам поддержки и кооперации. Громче заявить о таких компаниях — основная задача Европейской столицы социальной экономики.