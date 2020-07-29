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Ученые изобретают таблетку, которая заменит спортзал

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  • 29.07.2020, 18:12
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Ученые изобретают таблетку, которая заменит спортзал

Специалисты Калифорнийского университета уже провели эксперименты на грызунах.

Американские ученые разрабатывают таблетку, которая сможет стать альтернативой занятиям в спортивном зале, сообщает портал evo-rus.com.

Специалисты Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели эксперименты на грызунах. Исследования показали, что при увеличении уровня печеночного белка у головного мозга появятся точно такие же плюсы, как после интенсивных физических нагрузок.

Ученые подчеркивают, что таблетка будет весьма полезна людям, особенно тем, кто не может посещать спортзал из-за травмы.


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