Даешь рекорд! 15 29.07.2020, 18:17

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Завтра в Минске пройдет митинг в поддержку Светланы Тихановской.

Участники протестных чатов обсуждают предстоящую акцию, назначенную на 30 июля в парке Дружбы народов. Она начнется в 18.00. Телеграм-канал “Европейской Беларуси” приводит несколько цитат:

"30-го июля все идем на пикет к Светлане. И плевать, что там трехпроцентный мутит, хватит с нас уже!"

"Народ! Завтра все приходим на митинг — даешь рекорд!"

"Сейчас мы должны быть солидарны. Приходим на встречи. Приходим 30 июля на митинг в Парке дружбы народов. Готовимся к переменам. Все зависит от каждого из нас".

"Вы даже и не представляете, как я хочу перемен. 26 лет под одним человеком это перебор. Я родилась в советское время, и наше поколение более доверчивое. Но тут, хоть убейте, что-то не то он творит со страной. Надо дать дорогу другим. Все имеют право решать кого и где им слушать. Завтра иду на пикет Тихановской"

"Минск, целую неделю мы смотрели как даже в небольших городах выходили сотни и тысячи человек в поддержку Светланы Тихановской. Завтра, 30 июля, в 18:00 в парке Дружбы народов состоится митинг с участием объединенного штаба. Пора показать пример всей Беларуси!"

"Минск, берите друзей и выходим завтра все! Надо дать толчок всей стране. Нельзя, чтобы Лука остался у власти, а люди окончательно разочаровались в стране и уехали из нее. Только среди моих знакомых таких десятки".

"Давайте расскажем всем, что завтра в Минске пройдет второй пикет Светланы Тихановской с её непосредственным участием. Давайте напомним людям, где и во сколько начало!"

"У нас сейчас главная задача — это достойное проведение встречи со Светланой Тихановской 30 июля в парке Дружбы народов. Все остальное на второй план".

"Главное - всему Минску быть завтра на митинге".

"Придём с женой и сегодня, и завтра. Уже отпросился у начальства уйти пораньше, отпустили без проблем".