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России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

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  • 29.07.2020, 18:36
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России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Современная Россия еще не сталкивалась с такой ситуацией.

Средняя стоимость газа на крупнейшем европейском хабе TTF в текущем году составит 88,3 доллара за тысячу кубометров, а в 2021-м — 132,4 доллара. Такой прогноз дало агентство Fitch, на доклад которого ссылается РИА Новости.

В 2022 году цена вырастет до 177 долларов, а далее и на ближайшие годы — до 194 долларов. Для России это означает небывалые проблемы с доходами от продажи газа, которые не удастся увеличить до уровня предыдущих лет.

В среду, 29 июля, газ на хабе TTF стоит 56 долларов за тысячу кубометров. На цену влияет как сезон (летом газ максимально дешевый), так и избыток предложения. Последнее обстоятельство обусловлено последствиями пандемии коронавируса и высоким уровнем заполненности хранилищ.

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.

В долгосрочной перспективе Fitch ожидает рост роли газа в мировом энергобалансе за счет отказа стран от угля и увеличения спроса на электроэнергию. К этому приведет в том числе популярность электромобилей. Спрос на газ дадут Азия, Африка и Латинская Америка. Нынешний избыток предложения завершится только в 2023-2025 годах, считают эксперты.

Современная Россия еще не сталкивалась с такой ситуацией. «Газпром», обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, в последний раз продавал сырье так дешево в 2004 году. Но и тогда средняя цена составила 137,7 доллара за тысячу кубометров, а уже в следующем году она взлетела выше 190 долларов. В кризисном 2016 году компания в среднем продавала газ по 176 долларов, при этом в то время на рынок еще не вышли нынешние конкуренты.

Основной угрозой для компании стал СПГ, поставки которого в Европу неизменно растут. В начале этого года они впервые сравнялись с трубопроводным газом по объему.

Более того, бывшие крупнейшие покупатели резко сократили потребление российского топлива. Например, Турция, некогда второй зарубежный клиент «Газпрома», даже после запуска «Турецкого потока» закупает скорее символические объемы. В связи с этим газопроводы регулярно закрываются на ремонт и профилактические работы.

Также в ситуацию самым серьезным образом вмешивается политика. С 2015 года прекратила прямые закупки российского природного газа Украина. Польша с 2022 года также отказывается от продления контракта. Для собственного обеспечения она строит газопровод из Норвегии Baltic Pipe и увеличивает закупки СПГ, надеясь поставлять излишки в Украину.

Давление испытывают и маршруты, по которым российский газ поставляется в Европу. Газопровод «Северный поток-2», даже если будет достроен вопреки санкциям США, уже законодательно ограничен вдвое.

Польша отказалась заключать многолетний договор на транзит газа в Германию через магистраль «Ямал — Европа», так что теперь России приходится выкупать мощность на аукционах. И нет гарантии того, что такая практика сохранится, когда республика обеспечит себя газом.

Россия также активно работает над увеличением производства СПГ, но на этом рынке ей придется выдерживать конкуренцию с большим количеством новых поставщиков. Катар, активно снабжающий Европу газом, намерен в ближайшие несколько лет увеличить производство почти в два раза. США также твердо намерены получить долю на европейском рынке.

На этом фоне в первом квартале года, еще до наступления экономических последствий пандемии коронавируса, «Газпром» получил рекордный за шесть лет квартальный убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — 116,249 миллиарда рублей. Также компания отчиталась об убытке по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 306 миллиардов рублей, чего еще никогда не случалось в период с января по март.


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