Деградация и одичание 8 Провалинская Наталья

29.07.2020, 18:52

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иллюстрационное Фото

Как Лукашенко уничтожает белорусские деревни.

Когда-то процветавшая деревня потеряла почтовое отделение, клуб, школу, детский сад и даже магазин.

Еще в 1905 году белорусский классик Янка Купала написал:

Што я мужык, усе тут знаюць,

І, як ёсць гэты свет вялік,

З мяне смяюцца, пагарджаюць, —

Бо я мужык, дурны мужык.

Похоже, что все это снова возвращается. В последние годы на голову сельских жителей обрушились, мягко говоря, глупейшие реформы. Эти реформы отняли у многих сельских жителей то, что когда-то дала советская власть. Отняли право на достойную жизнь и надежду на будущее.

Нас поделили по сортам. Жители пресловутых агрогородков, непонятно за какие заслуги, получили право жить за счет других. Почему магазины, школы, детские сады должны быть только у них? Почему депутаты районного совета должны быть только от них? Остальных селян власть как полноправных граждан страны уже не рассматривает? Так зачем нам нужна такая власть?

С некоторых пор Оршанский район и город Орша находятся под контролем правительства. Логично было бы ожидать, что жизнь не только в городе, но и в деревне изменится к лучшему. Но не тут-то было. Право на хорошую жизнь имеют исключительно земляки и родственники высокопоставленных особ.

Недалеко от нашей деревни находятся родные места губернатора. Бюджетных денег, потраченных на агрогородок, хватило бы на обустройство всех деревень сельсовета. Хотя хозяйство там небольшое и слабое — два животноводческих комплекса, для обслуживания которых у хозяйства недостаточно земель.

В нашей деревне нет высокопоставленных земляков. Поэтому наша когда-то процветавшая деревня потеряла почтовое отделение, клуб, школу, детский сад и даже магазин! Зачем нам такая власть, которая ведет к деградации и одичанию?

Вместо магазина райпотребсоюза мы получили автолавку от «Евроопта». За эти два года, что автолавка торгует у нас, мы убедились, что торговля эта организована плохо. «Евроопту» нет никакого дела до того, что мы бы хотели купить, им все равно, удобно нам или нет, лишь бы было удобно им. «Евроопту» выгодно сваливать излишки товаров сельским жителям с помощью автолавок. Тем более, что, купив некачественный товар, сельский житель не побежит с ним вслед за автолавкой.

Здание местного магазина давно требует ремонта. Но ремонтировать его никто не хочет, поэтому его объявили аварийным. А открывать магазин в другом каком-нибудь здании «Евроопт» не желает.

В Оршанском районе за последние годы сменилось несколько председателей райисполкома. Последний оказался самым недоступным из всех. Дозвониться к нему по телефону почти невозможно. Если попытаться записаться на прием, то помощницы сделают все, чтобы человек попасть не смог, в чем я убедилась лично. С какой бы проблемой ни обратился в райисполком, ответ будет только один: «Нет!»

В нашем государстве удобно жить только тем, у кого везде блат, родство или кумовство. А простым людям это государство щедро раздает только красивые обещания.

Провалинская Наталья Павловна, д. Браздетчино Оршанского района, «Свободные новости»