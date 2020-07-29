Концерн Boeing прекратит в 2022 году производство легендарной модели 747 1 29.07.2020, 19:13

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Boeing 747 долгие годы оставался самым вместительным самолетом в мире.

Производство легендарного самолета Jumbo Jet 747 будет прекращено в 2022 году. Об этом в среду, 29 июля, сообщил американский авиаконцерн Boeing. Эксплуатация авиалайнера с характерным "горбом" на фюзеляже началась в 1970 году и он долгие годы оставался самым вместительным самолетом в мире: в машине было более 600 пассажирских кресел, передает DW.

Однако, в последние годы для многих авиакомпании становится нерентабельным использование самолетов-гигантов из-за повышенного расхода топлива. В заявлении Boeing отмечается, что авиапроизводитель вынужден ориентироваться на значительный спад в пассажирских перевозках, вызванный пандемией коронавируса и ее долговременное воздействие на авиационную отрасль.

Последний Boeing 747 компании Qantas "нарисовал" в небе кенгуру

В среду, 22 июля, свой прощальный рейс совершил последний Boeing 747 австралийской компании Qantas. Машина с бортовым номером VH-OEJ вылетела из Сиднея рейсом QF7474 в Лос-Анджелес. Над Тасмановым морем самолет "нарисовал" в небе кенгуру - в знак уважения к одному из символов Австралии и официальной эмблеме Qantas.