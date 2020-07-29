Ученые нашли способ быстро обезвредить коронавирус 6 29.07.2020, 19:18

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иллюстрационное Фото: Getty Images

Исследования проводили сотрудники Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета.

Американские ученые выявили разрушающее действие ультрафиолета на коронавирус. Соответствующие исследования проводили сотрудники Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета и компании Signify, передает в среду, 29 июля, РИА Новости.

Отмечается, что в рамках исследования ученые провели эксперимент: они обрабатывали загрязненный вирусом материал различными дозами ультрафиолетового излучения. Затем они оценили скорость инактивации вируса.

Выяснилось, что при дозировке ламп в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99% за шесть секунд, а при воздействии ламп 22 мДж/см² коронавирус почти полностью уничтожается за 25 секунд.

До этого ученые выяснили, что коронавирус передается в радиусе восьми метров.