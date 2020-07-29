Солидарность — наша главная сила!
- 29.07.2020, 19:47
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Громкий парад солидарности продолжается.
В Беларуси десятки тысяч человек выходят на акции в поддержку перемен. В это же время, продолжается Флешмоб солидарности в 19:00 в разных формах: люди шумят на балконах, вывешивают бело-красно-белые флаги, громко включают музыку, устраивает вело- и автопробеги. В акциях участвуют белорусы всех возрастов.
Они выходят на улицу и просто гуляют по своему району. Приглашают друзей, родственников, соседей делать то же самое.
Таким образом белорусы проявляют солидарность с политзаключенными и сторонниками перемен. Продолжается и волна международной солидарности.
19:00 Выше знамя! Так проходит Флешмоб солидарности в одном из районов Минска.
19:00 Минск шумит 👍
19:00 Флагов над Минском - с каждым днем все больше ✊
19:00 Перемен! - в центре Гродно, на берегу Немана 👏
19:00 И снова Минск. И снова флаги и громкая музыка из окон 🔥