В Беларуси образовались две новые климатические зоны 2 29.07.2020, 20:26

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Ученые констатируют рост зимних температур в Беларуси.

Средняя температура воздуха в Беларуси с 2000 года возросла на 1,8 градуса, а температура в зимний период увеличилась, по некоторым оценкам, до 4 градусов. Такие данные озвучил директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко, передает БелТА.

Сергей Лысенко констатировал, что до начала нынешнего периода потепления в Беларуси наблюдались три климатические зоны. Сейчас же северная климатическая зона ушла с территории страны полностью, центральная распалась на несколько частей, а большую часть Беларуси заняла прежняя южная климатическая зона. К тому же образовались две новые климатические зоны, которые ранее на территории Беларуси не присутствовали. "Если такая тенденция продолжится, то через несколько десятков лет в Беларуси сложатся климатические условия, которые в прошлом столетии соответствовали степной зоне Украины", - спрогнозировал специалист.

По словам ученого, все происходящие в Беларуси климатические изменения негативно сказываются на продуктивности земель сельхозназначения. Особенно это заметно в Гомельской области. А наблюдаемый в стране рост урожайности Сергей Лысенко объяснил применением новых, более прогрессивных технологий агропроизводства. Похожие климатические изменения происходят и в большинстве других стран Восточной Европы.

Как отметил Сергей Лысенко, если нынешние тенденции сохранятся, то в ближайшие 20-30 лет жителей Беларуси ждет дальнейший рост зимних температур, а количество осадков в зимний период продолжит уменьшаться. Что же касается летнего периода, то в ближайшие 20 лет рост средних температур замедлится, а количество осадков будет демонстрировать незначительное увеличение.