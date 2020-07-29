«Тунеядцы» будут платить за горячую воду по полному тарифу 2 29.07.2020, 20:32

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Какие изменения ждут белорусов в августе.

Власти обновят список тунеядцев, которые будут оплачивать некоторые потребленные ЖКУ по полным тарифам.

Обновят список незанятых, которые будут оплачивать горячую воду по полным тарифам

В августе должны обновить список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Власти в начале августа также должны обновить перечень тунеядцев, которые будут оплачивать горячую воду за июль-сентябрь по полным тарифам. Дело в том, что рассчитываться по экономически обоснованным тарифам за эту ЖКУ нужно не всем из базы не занятых в экономике, а тем, у кого есть в собственности жилье. Обновляют базу ежеквартально, пишет tut.by.

Планировалось, что тунеядцы с октября 2019 года будут полностью оплачивать отопление и газ. Однако власти перенесли этот срок на 1 мая 2020 года, а позднее — на 1 мая 2021 года.

Ранее в декабре 2018 года министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявляла, что в базе не занятых в экономике числятся около 500 тысяч человек. В ведомстве не предоставляют актуальные данные по числу включенных в базу.

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намерен с 4 августа поднять тарифы на некоторые услуги. К примеру, абонентская плата повышается на тарифе «Голос 2» и составит 11,90 руб./мес. (сейчас 9,90 руб./мес.).Также изменяется стоимость всех пакетов минут. Также меняется стоимость международных звонков. Оператор поясняет, что «изменение цен связано с существенным ростом потребления голосовых сервисов за последние месяцы и ростом курса белорусского рубля к иностранным валютам».