Соратник Тихановского Вергилий Ушак вышел на свободу
- 29.07.2020, 21:05
- 3,514
Вергилий Ушак был оператором на пикете Сергея Тихановского в Гродно 29 мая.
Соратник Тихановского Вергилий Ушак вышел на свободу.
Об этом «Белсату» сообщила его невеста Надежда Солодкая.
Вергилия Ушака выпускают из СИЗО № 1.
Сейчас она едет встречать его на ул. Володарского, где находится СИЗО.
Вергилий Ушак был оператором на пикете Сергея Тихановского в Гродно 29 мая. Он снимал толкотню с милиционерами на камеру. За решеткой объявил голодовку. По словам его невесты Надежды, участие в пикете стало его первой в жизни гражданской активностью.