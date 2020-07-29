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Соратник Тихановского Вергилий Ушак вышел на свободу

  • 29.07.2020, 21:05
  • 3,514
Соратник Тихановского Вергилий Ушак вышел на свободу
Вергилий Ушак
Фото: VK.com

Вергилий Ушак был оператором на пикете Сергея Тихановского в Гродно 29 мая.

Соратник Тихановского Вергилий Ушак вышел на свободу.

Об этом «Белсату» сообщила его невеста Надежда Солодкая.

Вергилия Ушака выпускают из СИЗО № 1.

Сейчас она едет встречать его на ул. Володарского, где находится СИЗО.

Вергилий Ушак был оператором на пикете Сергея Тихановского в Гродно 29 мая. Он снимал толкотню с милиционерами на камеру. За решеткой объявил голодовку. По словам его невесты Надежды, участие в пикете стало его первой в жизни гражданской активностью.


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