В Боснии и Герцеговине от COVID-19 умер министр 29.07.2020, 21:22

1,868

фото: faktor.ba

На прошлой неделе его госпитализировали с пневмонией и проблемами дыхания.

Сегодня, в Боснии и Герцеговине умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич, которого ранее госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает боснийское издание Faktor.

Министр умер в госпитале Сараево, где лечат больных коронавирусом. На прошлой неделе его госпитализировали с пневмонией и проблемами дыхания. Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сообщается, что последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, но сегодня оно резко ухудшилось.

Букваревич работал в правительстве с 2015 года.