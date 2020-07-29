В Боснии и Герцеговине от COVID-19 умер министр
- 29.07.2020, 21:22
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На прошлой неделе его госпитализировали с пневмонией и проблемами дыхания.
Сегодня, в Боснии и Герцеговине умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич, которого ранее госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает боснийское издание Faktor.
Министр умер в госпитале Сараево, где лечат больных коронавирусом. На прошлой неделе его госпитализировали с пневмонией и проблемами дыхания. Через несколько дней его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сообщается, что последние 24 часа он находился в стабильном состоянии, но сегодня оно резко ухудшилось.
Букваревич работал в правительстве с 2015 года.