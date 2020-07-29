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«Если так будет продолжаться, то все случится еще до выборов»

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  • 29.07.2020, 21:34
  • 5,211
«Если так будет продолжаться, то все случится еще до выборов»
Фото: Getty Images

Это просто карнавал свободы какой-то.

"Мне кажется, что если так будет продолжаться, то все случится еще до выборов, - цитирует минчанку телеграм-канал “Баста!”. - Выхожу по привычке уже гулять сразу после Флешмоба.

"Перемен!" звучит из окна соседнего дом, хоть уже 19.15, два соседа на спор пытаются определить, у кого сильнее гудок, а возле метро "Грушевка" встречаю группу велосипедистов.

Это просто карнавал свободы какой-то. Надеюсь, продолжение будет и завтра".

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