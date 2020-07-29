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Жители Ветки вышли на митинг в поддержку Тихановской, несмотря на ливень

  • 29.07.2020, 21:49
  • 2,286
Жители Ветки вышли на митинг в поддержку Тихановской, несмотря на ливень

Фотофакт.

Несмотря на ливень с грозой, сегодня около 150 жителей Ветки Гомельской области сейчас принимают участие в митинге в поддержку Светланы Тихановской.

На акции выступили жители города, доверенные лица кандидата в президенты, активисты "Европейской Беларуси" и "Народной Грамады".

"Нам необходимо не просто проголосовать за Светлану Тихановскую, нам нужно готовиться к массовому мирному продолжительному протесту. Власть Лукашенко закончилась - это понимают все, кроме него самого. 9 августа мы покажем это всему миру", - сказал один из участников митинга.


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