Популярный российский блогер: На улицах Лукашенко уже проиграл 29.07.2020, 22:08

1,509

Светлана Тихановская в каждом городе собирает полные площади людей.

Популярный российский блогер «Сталингулаг» прокомментировал массовые митинги в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

«Непонятно, почему Лукашенко называет «всякое может случиться» свое поражение на выборах с тремя процентами народной любви. Это достаточно закономерно. Зарегистрированная кандидат Светлана Тихановская в каждом городе собирает полные площади людей. Куда бы Тихановская ни приехала, ее везде встречают толпы людей. И в этой ситуации армия Лукашенко вряд ли сможет помочь, даже если всю ночь будет сидеть и ставить ему галочки в бюллетенях. Потому что на улицах он уже проиграл. Народ Беларуси оказал поддержку Светлане. Ей осталось только оформить это юридически 9 августа», - отметил блогер.