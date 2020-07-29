В РФ в ульяновском парламенте подрались коммунисты и единороссы 29.07.2020, 22:12

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Видеофакт.

В заксобрании Ульяновской области депутаты устроили драку. Как сообщают местные СМИ, провокаторами выступили представители КПРФ, которую вывесили на трибуне огромный плакат, на котором были изображены представители власти региона, которые были охарактеризованы как «голубки», передает mk.ru.

Коммунисты Рамиль Хакимов и Айрат Гибатдинов агрессивно ответили на требования единороссов снять плакат. Хакимов вступил в единоборство с единороссом Александром Чепухиным, который попытался сорвать плакат, и пошло-поехало. Гибатдинов, громко крича, «Ты че творишь?», поддержал однопартийца, против которого подтянулись члены партии власти.

«Чепухин накинулся на Хакимова так, будто защищал честь своей жены», - отметил коммунист Виталий Кузин. Он отметил, что единоросс слишком резко бросился защищать честь изображенных на плакате, в результате у Хакимова покраснел глаз.

Чепухин же утверждает, что виноват Хакимов, который порвал ему рубашку и расцарапал руку. А изображенное на плакате было «непотребным», поэтому и призвал коммунистов убрать его.

Руководитель аппарата заксобрания Елена Долгова извинилась перед ульяновцами за выходку их представителей в парламенте. Возникшую ситуацию она считает недопустимой, и отметила, что оценку произошедшему даст мандатная комиссия.