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«Гремите так, чтобы Борщеварка и Саша вас слышали!»

  • 3.07.2020, 7:45
«Гремите так, чтобы Борщеварка и Саша вас слышали!»

Житель Фрунзенского района Минска обратился к белорусам.

Вчера в Беларуси прошел юбилейный, десятый Флешмоб солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

«Привет из Фрунзенского района Минска! Те, кто отдавал свои подписи за Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, те, чьи подписи борщеварка «не видела», открывайте окна, выходите на балконы. Только так вас заметят.

И гремите так, чтобы и она, и Саша вас слышали!» - пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!


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