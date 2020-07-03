Польша возобновила карантин для авиапассажиров из Украины 3.07.2020, 7:47

Отмена действовала всего два дня.

С пятницы, 3 июля, Польша снова вводит обязательный карантин для лиц, прилетающих из Украины, который был отменен 1 июля.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Каминского, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, в документе из перечня стран за пределами ЕС, из аэропортов которых пассажиры имеют право на въезд на территорию Польши без обязательного карантина, изъято Украину.

В то же время в распоряжении главы МВД добавлены новые категории лиц, освобожденных от прохождения карантина после пересечения границы. В частности, речь идет об учениках, студентах различных форм обучения, слушателях вузов последипломного образования, аспирантах, которые документально докажут на границе факт обучения в Польше. Эта норма также распространяется на ученых, которые проводят здесь научную или исследовательскую работу.

Также от прохождения 14-дневного карантина в Польше освобождаются: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резиденты других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Напомним, что со среды, 1 июля, Польша возобновила авиасообщение с рядом стран, в том числе с Украиной.

2 июля сообщалось, что лица, которые прибывают в Польшу из Украины воздушным путем, освобождены от прохождения обязательно карантина.

Польша, как и многие страны мира, в марте закрыла границы и прекратила авиасообщение в связи с пандемией коронавируса.

С 1 июля Европейский Союз открыл границы для ряда стран, однако Беларусь в «зеленый список» не вошла.